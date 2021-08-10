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Що Україна протиставить Росії в Чорному морі?

Що Україна протиставить Росії в Чорному морі?
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Що Україна протиставить Росії в Чорному морі?

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Туреччина будує для України перший корвет класу ADA. Корабель побудують в два етапи – корпус зберуть в Туреччині, а доводити до повної готовності планують вже в Україні. Державні випробування корвета, який зможе знищувати кораблі, бойові літаки та підводні човни противника, повинні почати в 2023 році. В українському військовому командуванні заявляють – необхідно чотири кораблі такого класу. Що це за техніка? Як вона може змінити ситуацію в Чорному морі? Чому рішення Міноборони про її придбання частина експертів вважає помилкою?

Державні випробування корвета, який зможе знищувати кораблі, бойові літаки та підводні човни противника, повинні почати в 2023 році. В українському військовому командуванні заявляють – необхідно чотири кораблі такого класу. Що це за техніка? Як вона може змінити ситуацію в Чорному морі? Чому рішення Міноборони про її придбання частина експертів вважає помилкою?

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