Що Україна протиставить Росії в Чорному морі?

Туреччина будує для України перший корвет класу ADA. Корабель побудують в два етапи – корпус зберуть в Туреччині, а доводити до повної готовності планують вже в Україні. Державні випробування корвета, який зможе знищувати кораблі, бойові літаки та підводні човни противника, повинні почати в 2023 році. В українському військовому командуванні заявляють – необхідно чотири кораблі такого класу. Що це за техніка? Як вона може змінити ситуацію в Чорному морі? Чому рішення Міноборони про її придбання частина експертів вважає помилкою?