«Взяли на приціл» корабель НАТО. Чи був обстріл по британському есмінцю HMS Defender?

Росія скинула чотири осколково-фугасні авіабомби та відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender. Саме таку інформаційну хвилю розганяють російські ЗМІ з 23 червня 2021 року.

Першим про цей інцидент, без подробиць, написав телеграм-канал «ГлавМедіа». Пізніше, новини з заголовками, що Росія обстріляла британців, почали публікувати й інші ЗМІ, з посиланням на інформагентства РБК та ТАСС.

А історія ця розпочалася так: 14 червня британський есмінець HMS Defender, який братиме участь у навчаннях Sea Breeze-2021, що розпочнуться 28 червня, через Босфор увійшов у Чорне море і пришвартувався в Одесі. На його борту, український спецназ провів навчання з захоплення корабля. З 22 на 23 червня, корабель рушив до Грузії. Про це нам розповів, керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободі судноплавства Андрій Клименко.

«Ракетний есмінець королівських ВМС Великої Британії йшов з Одеси до Поті. Він проходив міжнародним коридором, який проходить поруч із Севастополем. І цей шлях дійсно перетинає 12-мильну зону українських територіальних вод, яка наразі є окупованою Російською Федерацією», – зазначив у коментарі Радіо Свобода керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Цей міжнародний маршрут проходу не змінювався ще з радянських часів. І він дійсно, як кажуть експерти, на три милі заходить в глиб 12-мильної територіальної зони Криму.

«Це не просто рішенням командира прокласти такий найкоротший курс. Ні, у таких переходів є своя ціль і завдання. Це була дуже добре спланована операція Королівського флоту і ракетного есмінця Defender. Я вітаю їх з тим, наскільки професійно їм все вдалося зробити», – зазначив у інтерв’ю Крим.Реалії генерал-лейтенант, екскомандувач Збройних сил США в Європі Бен Годжес.

Росія цю територію вважає своєю, тому й почала перешкоджати проходу.

«При цьому проходженні патрульний корвет Чорноморського флоту Російської Федерації «Павел Державин», бортовий номер 363, попередив Defender, щоб той заради власної безпеки змінив курс. На це британський есмінець відповів, що він повідомлення прийняв і йде своїм курсом за призначенням», – прокоментував керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Попри попередження про можливий обстріл, британський есмінець, не змінив курсу, це підтверджують й інші джерела.

По тривозі Росія підняла Чорноморський флот, берегову охорону ФСБ та близько 20 літаків, а екіпаж есмінця отримав команду найвищого стану готовності. Про це, у своєму репортажі зазначає журналіст BBC Джонатан Біл, що перебував у цей час на борту « Дефендера».

«З тих відео, що ми бачимо, дійсно видно як наближаються патрульний та інші кораблі Російської Федерації. Літаки, які пролітають поруч із есмінцем, вони проходять з його лівого борту на дуже малій висоті, фактично на рівні капітанського містка. Таким чином демонструючи, відповідно до мови жестів військових, що зліва знаходяться територіальні води і вам треба взяти правіше. Для того, щоб відійти від району який охороняє цей літак», – пояснив для Крим.Реалії експерт з безпеки Руслан Форостяк.

Російські медіа заявляють, що Росія відкрила попереджувальний вогонь та скинула чотири осколково-фугасні авіабомби. Звуки віддалених пострілів чув і британський журналіст, що був на борту «Дефендера». Артилерійські залпи видно і на відео , яке Ruptly оприлюднило через два дні після інциденту.

На опублікованих відео BBC , Ruptly та Міністерства оборони Росії чути, як російські військові вимагають змінити курс та погрожують відкрити вогонь.

«Якщо ви перетнете лінії кордону – я відкрию вогонь! Якщо ви не зміните курс – я відкрию вогонь… «Аметист» – я «Проворний». Виконати попереджувальні постріли! По курсу «Дефендера», виключити влучення. Виключити влучення в «Дефендер». Вогонь!» – говорили у своїх радіоперемовах російські військові.

На це британські моряки відповідають, що нічого не порушують і йдуть запланованим курсом.

«Російський корабель берегової охорони, це британський військовий корабель «Дефендер 36». Ваші попереджувальні маневри не зрозумілі. Запитую ваш курс, швидкість і шляхові попередження», – відповідали росіянам британські військові.

Але вибухів бомб, про які зазначали російські ЗМІ, з посиланням на Міністерство оборони Росії, не видно на жодному з опублікованих відео.

Після інциденту Міністерство оборони Великої Британії заявило , що попереджувальних обстрілів не побачило. Кажуть , подумали, що це Росія проводить навчання, про які вона заявляла раніше.

«Попереджувальних пострілів не було. Королівський військово-морський корабель здійснював мирний прохід в українських територіальних водах, відповідно до міжнародного права. Ми припускаємо, що росіяни проводили навчальні стрільби у Чорному морі. І, відповідно, попереджали про свою діяльність міжнародну спільноту», – заявив міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі.

Пізніше, і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив , що есмінець Defender захищав цінності країни, дотримуючись міжнародно визнаних правил морської навігації. У російському ж МЗС британців звинуватили у «брехні».

«Відповідь очевидна, тут брехня просто в обличчя. Ми часто ловимо за руку і фіксуємо наших західних колег, партнерів. І, на жаль, Лондон висунувся в цьому сенсі в передовики», – заявила в ефірі телеканалу «Россия 24», речник МЗС Росії Марія Захарова.

Експерти зазначають, що подібних інцидентів у Чорному морі не було ще з часів Холодної війни. Коли у 88-му зіштовхнулись радянський фрегат «Беззаветный» та американський крейсер Yorktown.

«Це чергова спроба російських високопосадовців зіграти на підйом патріотичних почуттів середньостатистичного росіянина. Мовляв – «мы крутые, мы большие, мы великие, мы стреляем по британцам», – сказав у інтерв’ю Крим.Реалії керівник МЗС України (2007–2009) Володимир Огризко.

На думку екскомандувача Збройних сил США в Європі Бена Годжеса, цей інцидент показав проблему, яку створила Росія з окупацією Криму і вільним судноплавством у Чорному морі.

Потрібно зупиняти російську агресію. Публічно кидати їм виклик, як це зробив Королівський флот

«Ось так і треба діяти. Ось як потрібно зупиняти російську агресію. Треба публічно кидати їм виклик, саме так, як це зробив Королівський флот. Дуже сподіваюсь, що Берлін, Париж та Брюссель теж проявлятимуть таку ж рішучість, як капітан та екіпаж ракетного есмінця Defender», – зазначив для Крим.Реалії генерал-лейтенант, екскомандувач Збройних сил США в Європі Бен Годжес.

Також, експерти зазначають, що така російська реакція викликана й дратівливістю на міжнародні військові навчання «Сі-Бриз». У день інциденту посольство Росії в США закликало відмовитись від навчань НАТО в Чорному морі.

«Що це означає для росіян – це означає, що їм чітко і ясно демонструють, просту і ясну річ. Що Кремль може говорити все, що завгодно. Може надувати щоки, може казати «Крим наш», але це ніяк не впливає на позицію західних країн, які цього не визнають, і визнавати не будуть», – зазначає екскерівник МЗС України Володимир Огризко.