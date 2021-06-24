Джонсон заявив про законність дій британського есмінця в Чорному морі

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що екіпаж есмінця «Дефендер» діяв біля узбережжя окупованого Росією Криму законно.

Джонсон прокоментував інцидент з есмінцем на наступний день після того, як російська сторона заявила, що попереджувальним вогнем змусила його змінити курс і вийти з російських територіальних вод. Джонсон сказав, що це води України, і «абсолютно правильно було використовувати їх для пересування з пункту А в пункт Б» по найкоротшій траєкторії.

При цьому прем’єр-міністр вкотре наголосив, що Британія не визнає незаконної анексії Криму Росією.

24 червня посла Великої Британії в Москві Дебору Броннерт викликали в МЗС Росії через інцидент з есмінцем «Дефендер». Як заявили в російському міністерстві, Броннерт «заявили рішучий протест із приводу порушення кордону РФ і провокаційних та небезпечних дій корабля ВМС Великої Британії в територіальному морі РФ».

Росія 23 червня заявила, що її кораблі відкривали попереджувальний вогонь у бік британського есмінця «Дефендер» неподалік від берега анексованого Криму, щоб змусити його змінити курс.

У Міноборони Великобританії заявили, що «Дефендер» слідував по міжнародно визнаному коридору. Постріли, як повідомила британська влада, екіпаж сприйняв за військові навчання, що проводилися російським флотом. Скидання бомб по курсу прямування есмінця його екіпаж не помітив, заявила британська сторона.