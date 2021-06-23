Втім, Міністерство оборони Великої Британії одразу ж виступило із запереченням цього. Згідно з твердженням російської сторони, британський корабель буцімто увійшов до територіальних вод Росії, і російський винищувач скинув кілька бомб на шляху просування «Денфендера». Окрім заперечення цього, Лондон наголошує, що не визнає російської анексії Криму і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами. (Відео: Reuters/Міністерства оборони Росії)