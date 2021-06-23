Чи пролунали російські постріли у бік есмінця Британії у Чорному морі?

ЛОНДОН – Росія стверджує, що її військові здійснили попереджувальні постріли у бік міноносця Defender Королівських військово-морських сил Британії у Чорному морі. Втім, Міністерство оборони Великої Британії одразу ж виступило із запереченням цього. Згідно з російською стороною, британський корабель буцім-то увійшов до територіальних вод Російської Федерації, і російський винищувач скинув кілька бомб на шляху просування «Денфендера». Лондон вказує, що не визнає російської анексії Криму і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами. Нині надходить реакція на те, що саме сталося у цій частині Чорного моря.

У Лондоні доволі спокійно, по-британськи, відреагували на заяви з Москви. Все обертається навколо того, що британський есмінець проходив українськими територіальними водами, згідно із загально визнаним міжнародним законодавством на противагу до незаконної анексії Росією частини української території, цю анексію Британія рішуче не визнає.

В офіційній заяві британського міністерства оборони зазначається, що «жодних пострілів не було здійснено у бік ескадреного міноносця «Дефендер», який здійснює прохід територіальними водами України, згідно з міжнародним законодавством».

Представники британського оборонного відомства додають, що росіяни у цей час здійснюють навчальні стрільби у цій частині Чорного моря. І з Лондона цілком категорично лунає заперечення, що взагалі будь-які постріли було здійснено у бік британського військового корабля, не кажучи вже про скидання якихось бомб на шляху просування міноносця «Дефендер».

Міністр оборони Великої Британії Бен Волліс заявив, що корабель Королівських військово-морських сил здійснював перехід з Одеси до Грузії в акваторії Чорного моря. Він додав, що, виконуючи це завдання, британський есмінець увійшов до міжнародно визнаного транзитного коридору. «Дефендер» згодом безпечно залишив цей коридор о 9:45 ранку за Лондоном. Британські військові моряки також знали про здійснення росіянами навчальних стрільб у цій ділянці Чорного моря.

Як вже зазначалося, Британія, згідно з офіційною позицією Лондона, не визнає протизаконної анексії Росією українського Кримського півострова, відтак, за словами британського міністра, корабель просувався суто українськими територіальними водами всупереч тому, що російська сторона, у свою чергу, стверджувала, що британський есмінець увійшов на 3 кілометри вглиб російських територіальних вод.

На додаток, днем раніше, в Одесі на борту британського есмінця «Дефендер» міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про проєкт морського партнерства між консорціумом промисловості Об'єднаного королівства і ВМС України.

У Москві чудово знали, що саме на есмінці «Дефендер» представники України та Британії підписували меморандум про партнерство

Москва чітко про це знала, відтак розповсюдження хибної інформації про постріли у бік британського корабля з російського боку, на думку редактора відділу закордонної політики каналу Sky News Дебори Гейнс, можна розглядати як безпосередню реакцію на цей факт з боку Кремля, якому аж ніяк не подобається співпраця Києва і Лондона у військовій сфері.

«У Москві чудово знали, що саме на есмінці «Дефендер» представники України та Британії підписували меморандум про партнерство. І щоб показати свій спротив і несприйняття подібної співпраці Києва і Лондона, взялися російські повідомлення про постріли у бік саме того таки «Дефендера», – зауважив Гейнс.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив з приводу цієї ситуації, що доказом української позиції у плані нової взаємодії з НАТО постає «агресивна і провокаційна політика Росії в Чорному та Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму, що постає загрозою Україні та її союзникам».

Колишній командувач силами НАТО в Європі, генерал Бен Годжес, коментуючи цей випадок, вказав, що «Британські королівські ВМС заслуговують на шану за те, що підтримують принцип свободи мореплавства у міжнародних водах. Російські зазіхання на Крим протизаконні, і їх ніхто не визнає».

Згідно з міжнародним правом, Крим не є російським, тому що анексію півострова не було визнано

Фахівець британського Королівського інституту оборонних досліджень Марк Ґалеотті, зі свого боку, заявив: «Згідно з міжнародним правом, Крим не є російським, тому що анексію півострова не було визнано. Саме проходження кораблів через води Криму, за словами Ґалеотті, постає важливим способом продемонструвати, що закон стоїть вище за захоплення силоміць землі і моря».

Український експерт Центру дослідження армії та конверсії Михайло Самусь щодо інциденту в Чорному морі наголосив на важливості продовження теми нагальної потреби вироблення стратегії НАТО в Чорному морі.

Самусь зазначає: «Що буде робити Північноатлантичний альянс, якщо Чорноморський флот Росії все ж таки спровокує пряме збройне зіткнення з військовим кораблем НАТО? Який конкретний алгоритм дій? Бо глибина глибокого занепокоєння може виявитися занадто глибокою».

У Лондоні вважають цілком вичерпаним питання про те, чи було здійснено бодай якісь постріли у бік британського есмінця в Чорному морі. Водночас саме розголос навколо цього випадку вчергове підтвердив налаштованість Великої Британії на підтримку територіальної цілісності України і повне відкидання російської агресії щодо України або будь-якої іншої країни регіону.