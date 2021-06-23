«Серйозне порушення міжнародного права»: Міноборони України відреагувало на інцидент із есмінцем Британії

Міністерство оборони України спільно з союзниками формує офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі, повідомляє пресслужба Міноборони в середу.

«Наразі військово-політичним керівництвом України, у взаємодії з союзниками, формується позиція з цього питання. Після завершень консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни. Збройний інцидент в територіальних водах України – серйозне порушення міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

Водночас британське міністерство оборони перед тим заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових.

Повідомлення про нібито постріли російських військових у бік британського корабля прокоментував також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши про «агресивну і провокативну політику Росії в Чорному і Азовському морях». Він назвав інцидент підтвердженням того, що Україні потрібна «якісно нова взаємодія» з членами НАТО в Чорному морі.

Раніше 23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender. На самому ж сайті Міноборони Росії інформації про ситуацію немає.

Есмінець королівських ВМС Великобританії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.