Партнерство на морі. Про що домовились Україна та Велика Британія?

ОДЕСА – «Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України». Таку довгу й офіційну назву має документ, який було підписано 21 червня на борту британського есмінця HMS Defender, що близько тижня перебуває в порту Одеси. Підписантами меморандуму стали заступник міністра оборони України Олександр Миронюк та міністр із питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін.

Серед присутніх на церемонії підписання меморандуму були, в тому числі, перший морський лорд (The First Sea Lord – назва цієї посади залишається незмінною з 1904 року, але існує значно довше – ред.) адмірал Тоні Радакін – це, власне, він командує Королівським флотом Великої Британії та командувач Військово-морськими силами України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

«Підписання меморандуму між Україною та Великою Британією щодо імплементації договору стосовно набуття спроможностей ВМС України на найближчі п'ять років відбулося в рамках домовленостей щодо кредитування України, досягнутих торік. В меморандумі прописані напрями нашої співпраці», – зауважив командувач національним флотом України Олексій Неїжпапа.

Про яке військово-морське партнерство двох держав йдеться?

Відповідно до офіційного повідомлення Служби зв’язків із громадськістю ВМС ЗСУ, «у найближчій перспективі українські Військово-морські сили очікують на передачу двох кораблів типу Sandown (тральщики-шукачі мін – ред.), які нині перебувають в складі Королівських ВМС Великої Британії». Зазначається, що це станеться «після повної ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМСУ».

Чому і чим тральщики важливі для українського військового флоту?

Нині до складу ВМС України входить лише один протимінний корабель – рейдовий тральщик «Генічеськ». До окупації Криму Росією в 2014 році, крім нього, до протидії мінній загрозі активно залучалися морські тральщики «Черкаси», «Чернігів», базові тральщики «Маріуполь» і «Мелітополь».

Про те, що мінна зброя залишається ефективним засобом війни на морі, що вона здатна не тільки уражати кораблі, а й ставати інструментом військово-економічного тиску на противника, докладно писало видання Defence Express. «Міни уможливлюють блокування морських портів та/або військово-морських баз. У свою чергу, це має наслідком значні збитки для економіки країни-жертви тощо. До цього можна додати психологічний вплив, у тому числі на треті країни, з метою обмеження судноплавства і вантажопотоків», – йдеться в статті «Мінна загроза на морі».

До того ж на Чорному і Азовському морях з часів Другої світової війни залишилось чимало мін, виставлених тоді воюючими сторонами. Їх тисячі (якщо не десятки тисяч) – під водою або зірваних штормами з якорів і блукаючих морем у напівзатопленому стані.

Через все це «важливою складовою військово-морської присутності НАТО в регіоні Чорного моря є у тому числі систематичне залучення до спільних навчань кораблів Постійної військово-морської протимінної групи №2 (SNMCMG2), зазначається в Defence Express. До порту Одеси кораблі SNMCMG2 заходять кілька разів на рік.

Тральщики типу Sandown, які Велика Британія збирається передати Україні, вводились до експлуатації, починаючи з 1989 року, а до кінця нинішнього десятиріччя всі кораблі цього класу планується вивести зі складу британського флоту. Про це повідомляє «Український мілітарний портал».

Видання наводить деякі технічні характеристики кораблів цього класу:

Водотоннажність : 450 тонн (повна)

: 450 тонн (повна) Довжина : 52,6 метра

: 52,6 метра Ширина : 10,5 метра

: 10,5 метра Осадка : 2,4 метра

: 2,4 метра Швидкість :

: до 13 вузлів на дизельній силовій установці

до 6,5 вузлів на електричній

Екіпаж : 34 особи

: 34 особи Озброєння : 30-мм бойовий модуль та три кулемета калібром 12,7 мм

: 30-мм бойовий модуль та три кулемета калібром 12,7 мм Спеціальне обладнання: автоматизована система управління протимінними діями Atlas Elektronik IMCMS

В українсько-британському меморандумі йдеться про ракетні катери

У підписаному 21 червня 2021 року в Одесі меморандумі про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України йдеться про побудову восьми ракетних катерів. Зазначено, що згідно з вимогами ВМС ЗСУ, і що два перших побудують безпосередньо у Великій Британії, решту вже в Україні.

Про співпрацю України та Великої Британії по ракетних катерах контрадмірал Неїжпапа коротко згадував в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода на початку цього року, втім, на той час подробиці не озвучувалася.

Конкретику надала британська сторона. «Ракетні катери матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, на них планується встановити артилерійські системи та ракети малої або великої дальності – нового класу, спроєктовані спеціально для України британською промисловістю», йдеться в інтерв’ю газеті «День» аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тіма Вудза. Тоді комодор Королівських ВМС зазначив, що при будівництві кораблів у Великій Британії українським суднобудівникам дозволять «спостерігати, вчитися, тренуватися».

Строком закладення першого ракетного катера Тім Вудз назвав початок 2022 року. «Думаю, побачимо ці кораблі в Чорному морі вже у 2025 році з українськими моряками на борту», – сказав він.

Велика Британія допоможе Україні в розбудові військово-морських баз на Азовському та Чорному морі

У 2020 році ВМС України отримали гідротехнічні споруди та землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова і в Бердянську.

Перша – на Чорному морі – стане головною. Військово-морська база у Бердянську на Азовському морі має назву «Схід». Як стало відомо Радіо Свобода, там вже проведено роботи з розчищення й підготовки території під будівництво.

Розвивати берегову інфраструктуру обох баз планується за допомоги Великої Британії – про це також йдеться в двосторонньому меморандумі, підписаному в Одесі.

Британський есмінець HMS Defender, що перебуває в Одеському порту від 18 червня, – є вже другим кораблем Її Величності за останній місяць. В травні в Одесу заходив новітній патрульний корабель Королівського флоту HMS Trent (P 224). Як й інші кораблі класу River, він задіяний в тому числі у місіях із патрулювання далеко за межами британських вод.

Експерти вважають, що обидва корабля можуть бути передвісниками прибуття більш потужної групи Королівського флоту Великої Британії. Не можна виключати, що це станеться під час багатонаціональних навчань «Сі Бриз-2021». Про їхнє офіційне відкриття буде оголошено вже 28 червня.