В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021» (Sea Breeze), повідомило Міністерство оборони України. Навчання триватимуть з 28 червня по 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.