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Церемонія відкриття «Сі Бриз-2021» в Одесі − відео

Церемонія відкриття «Сі Бриз-2021» в Одесі − відео
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Церемонія відкриття «Сі Бриз-2021» в Одесі − відео

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В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021» (Sea Breeze), повідомило Міністерство оборони України. Навчання триватимуть з 28 червня по 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

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