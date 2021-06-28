В Одесі відбулася церемонія відкриття навчань «Сі Бриз-2021»

В Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021» (Sea Breeze), повідомило Міністерство оборони України.

«Темою цьогорічного багатонаціонального навчання є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО задля підтримання миру та безпеки. Мета − набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення операцій у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що керівництво від української сторони буде здійснюватися заступником командувача ВМС ЗСУ капітаном 1-го рангу Олексієм Доскатом, від США − капітаном 1 рангу Стюартом Бауманом.

«Цього року навчання серії «Сі Бриз» є наймасштабнішими, про що свідчить рекордна кількість держав-учасниць», – заявили в міністерстві.

Навчання триватимуть з 28 червня по 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

У «Сі Бризі» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

«Цього року участь у «Сі Бризі» беруть представники майже всіх континентів світу, це знак того що Україну підтримує весь цивілізований світ. Навчання, яке має велику історію починаючи з 1997 року, має потужний меседж − це підтримка стабільності й миру в нашому регіоні. Наша мета − зробити Чорне море безпечним для країн усіх континентів», – заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.