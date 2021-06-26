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Британський есмінець «Дефендер». Чи був обстріл?

Британський есмінець «Дефендер». Чи був обстріл?
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Британський есмінець «Дефендер». Чи був обстріл?

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Росія обстріляла британський корабель поблизу узбережжя Криму, заявили російські медіа, з посиланням на Міноборони Росії. Натомість Міністерство оборони Великої Британії це заперечило: ніхто в наш ракетний есмінець «Дефендер» не стріляв і бомби не скидав, а росіяни влаштували свої військові навчання неподалік.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що заяви британської сторони щодо інциденту з есмінцем Defender в районі Криму є «брехнею в обличчя». Наборту «Дефендера» бувжурналіст, «Бі-бі-сі» показало кадри з есмінця, як навколо кружляютьросійські винищувачі та впритул підходили катери берегової охорони. Чи був обстріл взагалі? Що на відео, яке оприлюднило Міноборони Росії? Що відбувалося поблизу узбережжя Криму? І чому Росія вимагає скасувати навчання НАТО й України в Чорному морі «Сі-Бриз»?

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