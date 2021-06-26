Британський есмінець «Дефендер». Чи був обстріл?

Представниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що заяви британської сторони щодо інциденту з есмінцем Defender в районі Криму є «брехнею в обличчя». Наборту «Дефендера» бувжурналіст, «Бі-бі-сі» показало кадри з есмінця, як навколо кружляютьросійські винищувачі та впритул підходили катери берегової охорони. Чи був обстріл взагалі? Що на відео, яке оприлюднило Міноборони Росії? Що відбувалося поблизу узбережжя Криму? І чому Росія вимагає скасувати навчання НАТО й України в Чорному морі «Сі-Бриз»?