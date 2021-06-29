Росія тестувала ППО в окупованому Криму на тлі навчань Sea Breeze

Росія провела випробування своїх систем протиповітряної оборони в окупованому Криму в той час, як у Чорному морі відбуваються багатонаціональні військові навчання Sea Breeze.

Загалом 32 країни беруть участь у навчаннях, які стартували 28 червня на тлі зростання напруженості між Росією і Заходом після інциденту за участю російських військових і британського військового корабля біля узбережжя Криму.

Як пише російський «Інтерфакс», близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів протиповітряної оборони (ППО) С-400 і «Панцир-С» провели в Криму «навчальну перевірку».

Національний центр управління обороною Росії 28 червня заявив, що російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО й інших країн на навчаннях Sea Breeze.

Церемонія відкриття українсько-американських навчань «Сі Бриз-2021» відбулася в Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників.

Навчання триватимуть з 28 червня по 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

У «Сі Бризі» беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

У Міноборони України заявили, що цього річні навчання будуть наймасштабнішими.

Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.