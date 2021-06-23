Цьогорічні навчання Sea Breeze будуть наймасштабніші за понад 20 років – Хомчак

Цьогорічні українсько-американські навчання Sea Breeze, які триватимуть з 28 червня до 10 липня, будуть наймасштабнішими за понад 20 років. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

За його словами, від України у навчаннях братимуть участь 24 кораблі та катери, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. З 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

«Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їх мета – підготовка штабів та підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО, а також набуття досвіду спільних дій під час проведення багатонаціональних операцій, у тому числі у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. 31 держава-учасниця візьме участь у навчаннях, під час яких загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів та суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки», – розповів Хомчак.

Навчання проходитимуть у Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, дельті річки Дунай та інших районах.

Радниками та спостерігачами на навчаннях будуть близько 50 військовослужбовців із 17 країн світу.

Спільні українсько-американські навчання Sea Breeze беруть початок з 1997 року у відповідності до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у питаннях військових відносин між МО США та МО України», який був підписаний у 1993 році.