«Сі Бриз-2021»: у чому полягає військово-політичне значення цьогорічних навчань

Спочатку – урочисто в одеському готелі «Бристоль», який має свою історію (свого часу там мешкали, скажімо, Теодор Драйзер, Анрі Барбюс – ред.). Згодом по-робочому, в одностроях замість парадних мундирів – на військовому полігоні в Херсонській області, де за кілька днів розпочнеться берегова фаза: багатонаціональні військові навчання «Сі Бриз-2021», співорганізаторами яких із 1997 року є Україна та США, розпочалися 28 червня. Стартували попри нещодавні заклики Російської Федерації до Сполучених Штатів Америки не брати в навчаннях участі.

Як зазначив у своєму зверненні до учасників урочистої церемонії відкриття командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа, «ці навчання символізують, що Україну підтримує весь цивілізований світ».

Зі свого боку присутній в Одесі заступник командувача тактичною групою 6-го Флоту США Кайл Гант зазначив, що «учасники «Сі Бризу» хочуть продемонструвати: міжнародні води Чорного моря доступні для будь-якого судна будь-якої держави світу».

Відповідно до норм міжнародного права, Чорне море є відкритим для міжнародного судноплавства (військового в тому числі) згідно з положеннями Конвенції ООН з морського права 1982 року за умови дотримання Конвенції Монтре, що регулює прохід військових кораблів і торговельних суден Чорноморськими протоками Босфор і Дарданели.

«Присутність у Чорному морі військових кораблів нечорноморських держав, проведення навчань «Сі Бриз» демонструють відданість принципу свободи судноплавства, протидіють спробам Російської Федерації «приватизувати» Чорне море, обмежуючи прохід ним кораблів інших держав, передусім Північноатлантичного Альянсу», – зазначив у коментарі Радіо Свобода віцепрезидент Української асоціації міжнародного права, провідний науковий співробітник Інституту інформації, безпеки та права Національної академії правових наук України Тимур Короткий.

Про це ж контрадмірал Олексій Неїжпапа сказав трохи інакше: «Море – не паркан або перешкода, море – це широка дорога»

Де проходитимуть навчання та з чого складатимуться?

На відміну від скороченого торік через пандемію COVID-19 формату, нинішні маневри складатимуться з трьох компонент (морської, сухопутної, повітряної) – так, як це було в останні допандемійні роки.

Локаціями «Сі Бризу» стануть Одеса, Очаків (Миколаївська область), Дністровський лиман, острови в Чорному морі Зміїний та Первомайський та інші райони та ділянки моря.

Заявлена участь близько 30 кораблів, катерів і суден; понад 30 літаків і вертольотів, з пів сотні одиниць озброєння та військової техніки, до 5 тисяч військовослужбовців. Але варто пам'ятати, що представники деяких держав беруть участь у «Сі Бриз» в якості офіцерів-спостерігачів. Це свідчить про зацікавлення ситуацією в Україні (у тому числі в її морських рагіонах) з боку держав, що географічно далекі від неї.

Також ідеться про участь у навчаннях команд водолазних і спеціального призначення. Їхні дії з убезпечення акваторій портів також у пріоритеті цьогорічного «Сі Бризу».

Керівництво навчаннями від української сторони здійснюватиме заступник командувача ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олексій Доскато, від США − капітан 1 рангу Стюарт Бауман. Вони, як зазвичай кажуть на навчаннях, − «директори Сі Бризу від української та американської сторони».

Відпрацювання взаємосумісності з військовими підрозділами держав НАТО

«Темою цьогорічного багатонаціонального навчання є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО задля підтримання миру та безпеки», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Це – глобальна ціль, що її такою бачать співорганізатори навчань, які працювали над їхнім плануванням близько року. Проте існує й більш вузьке завдання, про яке розповів командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Під час навчань, зазначив контрадмірал, два підрозділи ВМС та два кораблі національного флоту мають пройти самооцінку відповідності стандартам НАТО. Власне, з цього починається нешвидкий процес їхньої сертифікації згідно зі стандартами Північноатлантичного альянсу.

Як українські ЗСУ (і Військово-морські сили як іхня частина), оборонна галузь тощо просуваються вперед на шляху до НАТО? Радіо Свобода поспілкувалося про це з адміралом запасу Ігорем Кабаненком. Він зазначив, що якомога скоріше потрібно досягнути трьох ключових цілей:

Перша – це світоглядна взаємосумісність із НАТО (не плутати з кількістю імплементованих стандартів

Альянсу, це різні речі). Вона має початися з опанування англійською мовою вищим політико-військовим

керівництвом України до рівня заступника міністра (головнокомандувача) включно. Зі свого власного

досвіду знаю, що не існує ніяких причин крім того чи іншого цивілізаційного вибору, щоб вивчити (чи не

вивчити)одну з офіційних мов НАТО.

Друга – це створення євроатлантичних умов військової служби. Це є глибинним пластом роботи, який має початися зі зміни пост-радянської культури взаємовідносин «начальник-підлеглий» і загального сприйняття військової служби, де людина в погонах має стати центром гравітації не лише на словах, а в реальних діях політико-військового керівництва і практичних результатах цих дій.

І третє – це готовність нації стати повноцінним членом Альянсу не лише в якості споживача безпеки, а головним чином її контрибутора. Це комплексне питання і його не слід вимірювати політичними стереотипами чи відомчими тлумаченнями.

Співпало, що під час навчань, а саме 4 липня українські військові моряки відзначатимуть професійне свято – День ВМС, а американці того ж дня святкуватимуть День незалежності США. Вже анонсовано святковий концерт. Він пройде ввечері неділі, 4 липня в міському саду Одеси за участі українських військових музикантів і U.S.Naval Forces Europe and Africa Band.