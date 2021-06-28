Військові навчання Sea Breeze 2021 стартують 28 червня

В Україні 28 червня починаються багатонаціональні військові навчання «Сі Бриз» (Sea Breeze) 2021.

Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання, які триватимуть до 10 липня, будуть наймасштабнішими за понад 20 років.

У них візьме участь 31 держава-учасниця, загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Їхня головна ідея – підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС України та США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо підтримання морської регіональної безпеки й забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, повідомили у Міноборони.

Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.