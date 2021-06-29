Міноборони Нідерландів заявило, що літаки Росії спровокували небезпечну ситуацію в Чорному морі біля фрегата Evertsen

У Міноборони Нідерландів 29 червня повідомили, що 24 червня російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС країни Evertsen в Чорному морі.

«Озброєні російські військові літаки спровокували небезпечну ситуацію в Чорному морі біля HNLMS Evertsen минулого четверга. Літак неодноразово пролітав на небезпечно низькій висоті над судном і поруч з ним, й виконував імітаційні атаки. Під час цих переслідувань HNLMS Evertsen перебував у міжнародних водах», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві повідомили також, що в цей час фрегат Evertsen був у складі британської ударної групи авіаносців, яка в той час здійснювала патрулювання в цьому районі.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд-Схоутен назвала дії Росії «безвідповідальними».

«Evertsen має повне право там плисти. Немає виправдання таким агресивним діям, які без потреби збільшують ймовірність нещасних випадків», – зазначив він, додавши, що влада обговорить це питання з Росією на дипломатичному рівні.

Раніше капітан першого рангу, заступник командира 65-ї оперативної групи 6-го флоту ВМС США Кайл Хант у відповідь на заклики Росії на адресу США не брати участь у багатонаціональних військових навчаннях Sea Breeze-2021 заявив, що США мають право тренуватися у міжнародних водах Чорного моря.

24 червня російські медіа, зокрема РБК та ТАСС, заявили, що Росія обстріляла британський корабель поблизу узбережжя Криму. Британське Міністерство оборони заперечило: ніхто в ракетний есмінець не стріляв і бомби не скидав, це росіяни влаштували військові навчання неподалік Севастополя.

Пізніше в мережі з’явилося відео журналіста телеканалу BBC, який перебував на борту «Дефендера». На ньому було чути далекі постріли й видно, як на дуже близькій відстані пропливає російський корабель та пролітають винищувачі.

На відео, які вже оприлюднило Міністерство оборони Росії чути розмови між російськими та британськими кораблями. На записах ФСБ погрожує артилерійською зброєю і вимагає, щоб есмінець вийшов з територіальних вод. Натомість у відповідь командування HMS Defender повторює, що перебуває в територіальних водах України, нічого не порушує і змінювати маршруту не буде.