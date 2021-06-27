Британія: втрачені таємні документи про підготовку проходу есмінця водами біля Криму знайшли на автобусній зупинці

У Великій Британії втрачені таємні документи Міністерства оборони, що стосувалися, зокрема, підготовки проходу британського есмінця HMS Defender українськими територіальними водами біля окупованого Росією Криму, знайшли на автобусній зупинці в провінції, повідомив громадський мовець «Бі-бі-сі».

За цим повідомленням, медіакомпанії передав ці документи представник громадськості, який забажав лишитися неназваним. Він знайшов ці документи рано-вранці 22 червня під дощем на мокрій купі за автобусною зупинкою в неназваному місці в графстві Кент на південному сході Англії, яке межує з лондонським регіоном. Зрозумівши, що йдеться про таємні документи, він передав їх журналістам.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що один із працівників рапортував минулого тижня про втрату документів, у зв’язку з чим розпочате розслідування.

Частина документів стосується планування мирного проходу есмінця HMS Defender біля берегів Криму, з заходженням в українські територіальні води, що їх Росія, яка нині окупує український півострів, називає своїми. Можливість такого мирного проходу військових кораблів через територіальні води інших держав гарантує міжнародне морське право.

У Міноборони прокоментували інформацію про ці документи словами: «Як і очікувала б громадськість, Міністерство оборони ретельно планує свою діяльність».

Як випливає з документа, британський корабель ішов поблизу окупованого Севастополя міжнародно встановленим маршрутом, за так званою схемою розподілу руху на морі, що має на меті уникати можливостей зіткнень у місцях із інтенсивним морським рухом.

Цей документ, як і більшість інших, що стосувалися широкого кола військових тем, був позначений відносно низьким рівнем секретності. Найбільш секретними були документи щодо планів стосовно британської військової присутності в Афганістані.

Британський есмінець HMS Defender, перебуваючи в Чорному морі, після тренувальної взаємодії з Військово-морськими силами України йшов 23 червня з Одеси до наступного місця свого візиту, Грузії, найкоротшим маршрутом, що пролягає поблизу Севастополя. Росія залучила свою берегову охорону і авіацію в намаганні змусити корабель вийти з територіальних вод, які Росія, на порушення міжнародного права, нині вважає своїми. Але британський корабель не змінив курсу.

За повідомленнями Росії, її кораблі робили попереджувальні постріли, а літаки скидали бомби попереду за маршрутом есмінця. Британія заперечила це і заявила, що росіяни проводили поблизу свої навчання, про які на кораблі знали.

На борту есмінця був кореспондент «Бі-бі-сі», який повідомив, що російські кораблі здійснювали зближення, іноді менш як на сто метрів, а в повітрі біля есмінця літали російські літаки. За словами кореспондента, постріли і вибухи було чутно десь із великої відстані.

Велика Британія підтвердила тоді, що її корабель «здійснював мирний прохід через територіальні води України» і що такі проходи можуть здійснюватися й надалі, щоб нагадувати Росії, що окупація нею українського Криму незаконна.