Повірена у справах США згадала «безвідповідальну поведінку» Росії на морі, перебуваючи в Бердянську

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, перебуваючи 25 червня в Бердянську, заявила про «безвідповідальну поведінку» Росії на морі, в тому числі перешкоди для судноплавства і загрози обмеження свободи судноплавства через Керченську протоку, «що справили глибокий вплив як на міжнародну торгівлю України, так і на добробут звичайних українців».

Заяву Квін, яка відвідала будівництво військового містечка для дивізіону катерів та відділу спеціальних дій Морської охорони Держприкордонслужби України за Програмою експортного контролю та безпеки кордонів посольства США, цитує пресслужба посольства.

«Нещодавно Росія, на додаток до ескалації своїх сил на сході України, оголосила надзвичайно велику зону закритою для військових та інших офіційних кораблів на більшій частині Чорного моря через військові навчання. І це, у поєднанні з іншими діями Росії у Керченській протоці, фактично перекриває доступ до Азовського моря для багатьох кораблів. Тож, будьмо абсолютно відвертими характеризуючи ці дії: обмежуючи морську діяльність в українських водах, Росія знову намагається підірвати суверенітет та територіальну цілісність України, в даному випадку на морі», – заявила Квін.

Вона також додала, що, попри заяви Росії про відведення своїх військ від українського кордону, загроза для України залишається.

За словами повіреної, США «непохитно» стоять на боці України, у підтримці її територіальної цілісності та суверенітету.

Проєкт у Бердянську спрямований на те, щоб допомогти Україні гарантувати безпечне та вільне судноплавство і захистити український суверенітет на своїх територіальних водах, сказала Квін.

Цей проєкт, за її словами, є лише однією частиною інвестицій розміром 4,5 мільйонів доларів США у військові об’єкти в Бердянську й Маріуполі, який представниця США відвідала вранці 25 червня.

Напередодні в американському посольстві повідомили, що США повністю підтримують Велику Британію, яка протистоїть російській агресії в Україні. Заява пов’язана з інцидентом із британським есмінцем Defender.

Росія стверджує, що 23 червня її військові здійснили попереджувальні постріли у бік міноносця Defender Королівських військово-морських сил Британії у Чорному морі поблизу анексованого Криму. Втім Міністерство оборони Великої Британії одразу ж виступило із запереченням цього.

Згідно з заявою російської сторони, британський корабель нібито увійшов до територіальних вод Російської Федерації, і російський винищувач скинув кілька бомб на шляху просування «Денфендера». Лондон вказує, що не визнає російської анексії Криму і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами. Крім того, Британія заперечила заяви про обстріл.