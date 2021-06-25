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Ексміністр Загороднюк пояснив, що робили українські спецпризначенці на борту есмінця Defender

За словами Андрія Загороднюка, такі навчання проходять регулярно

Українські спецпризначенці на борту британського есмінця HMS Defender відпрацьовували абордажні операції та протидію ним. Про це заявив ексміністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Лайв.

«У нас є підрозділ, який займається морськими операціями, спеціальний підрозділ морських операцій. Він розташований у місті Очакові, він є складовою частиною Сил спецоперацій. Вони відпрацьовують різного роду стандартні операції, зокрема, протидію абордажним операціям чи здійснення абордажних операцій. Тобто це захоплення судна з невеликих човнів, які підходять до судна і спецпризначенці проникають на судно. З іншого боку, вони можуть так само відпрацьовувати протидію абордажним операціям, тобто одна половина намагається таку операцію зробити, інша половина цьому протидіє», – пояснив Загороднюк.

За його словами, такі навчання проходять регулярно.

«Це не вперше відпрацьовується саме з міжнародними партнерами. Робиться це, в першу чергу, для того, щоб мати можливість потренуватися на різного типу кораблях. По-друге, щоб відпрацювати спільні дії з нашими партнерами для досягнення так званої взаємосумісності, що є важливою частиною розбудови спроможності країни, яка планує або бути в НАТО, або проводити спільні операції з НАТО», – розповів Загороднюк.

Ексміністр висловив впевненість, що навчання «Сі-Бриз-2021» відбудуться за планом.

Поблизу Криму цього тижня стався інцидент за участі британського есмінця HMS Defender та російських збройних сил – бойові літаки і судна Росії супроводжували есмінець і близько наближалися до нього. Російські медіа, посилаючись на Міністерство оборони Росії, поширили інформацію нібито навіть про попереджувальні удари в сторону британського корабля, однак офіційний Лондон це спростував.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що екіпаж есмінця «Дефендер» діяв біля узбережжя окупованого Росією Криму законно. Джонсон сказав, що це води України, і «абсолютно правильно було використовувати їх для пересування з пункту А в пункт Б» по найкоротшій траєкторії.

При цьому прем’єр-міністр вкотре наголосив, що Британія не визнає незаконної анексії Криму Росією.

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