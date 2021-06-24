Міністр оборони Великої Британії розповів, чи продовжать ВМС країні переходи біля Криму

Королівський військово-морський флот Великої Британії має намір продовжити мирні переходи територіальними водами України – про це британський міністр оборони Бен Воллес заявив виданню The Times, коментуючи інцидент російських військових із есмінцем HMS Defender поблизу окупованого Криму 23 червня.

«Королівський флот завжди дотримуватиметься міжнародного морського права і йому не будуть перешкоджати в мирному переході», – сказав Воллес.

Видання також наводить слова прем’єр-міністра Сполученого королівства Бориса Джонсона, який зазначив, що вважає перехід поблизу Криму «цілком доречним», і нагадав, що Велика Британія, як і більшість Європейський Союз та Сполучені Штати, не визнає окупації Криму Росією.

23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender. На самому ж сайті Міноборони Росії інформації про ситуацію немає.

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Британське міністерство оборони заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових. Лондон вказує, що не визнає російської анексії Криму, і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами.

Повідомлення про нібито постріли російських військових у бік британського корабля прокоментував також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши про «агресивну і провокативну політику Росії в Чорному і Азовському морях». Він назвав інцидент підтвердженням того, що Україні потрібна «якісно нова взаємодія» з членами НАТО в Чорному морі.

Тим часом, кореспондент ВВС Джонатан Біль перебував на борту HMS Defender. За його словами, два російських прикордонних кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс, заявляючи, що відкриють вогонь, якщо цього не станеться.

«Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності», – повідомив у репортажі Джонатан Біль.

Есмінець королівських ВМС Великобританії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.