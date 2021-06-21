Україна та Британія домовилися про спільне будівництво кораблів та баз для українських ВМС

Сьогодні, 21 червня, в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України», – мовиться у повідомленні міністерства оборони України.

Есмінець королівських ВМС Британії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.