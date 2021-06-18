У порт Одеси зайшли два кораблі країн НАТО

У порт Одеси 18 червня зайшли два кораблі країн НАТО. Це есмінець ВМС Великої Британї «Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ») і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн».

14 червня вони зайшли в Чорне море, приєднавшись до американського корабля, який прибув попередніми днями.

«Ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні Україною, Румунією, Грузією», – повідомили тоді в офіційному твітері HMS Defender.

Росія, зі свого боку, тоді традиційно відразу повідомила, що сили й засоби її Чорноморського флоту «почали контроль за діями» двох кораблів країн НАТО.

Із такою ж заявою в Міністерстві оборони Росії виступили й 11 червня, коли в Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк» – «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», повідомив Шостий флот США.

Росія завжди різко виступає проти візитів у Чорне море кораблів непричорноморських країн, особливо ж країн-членів НАТО. Таке ставлення різко посилилося з 2014 року, коли Росія окупувала український Крим.