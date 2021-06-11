Есмінець США ввійшов у Чорне море, росіяни вже почали за ним стежити; інші кораблі НАТО готуються

У Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк», і російські військові вже почали за ним стежити, повідомили в Міністерстві оборони Росії.

Сили і засоби Чорноморського флоту Росії почали здійснювати контроль за діями есмінця, який зайшов в акваторію Чорного моря, повідомив Національний центр управління обороною Росії Міноборони цієї країни, який цитують російські засоби інформації.

Уранці 11 червня Шостий флот США повідомив, що цей корабель вирушив у Чорне море «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», і нагадав, що «ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі».

Крім того, в Чорне море готується ввійти есмінець ВМС Великої Британї «Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ»), повідомили 10 червня британські ВМС. За повідомленнями, на цей час цей корабель стоїть на якорі в Стамбулі.

Також у цей час у Стамбулі стоїть фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн». І, за повідомленнями в інтернеті, які на цей час не підтверджені офіційно, цей корабель також має в планах прибуття в Чорне море.

Проти візитів у Чорне море кораблів непричорноморських країн, особливо ж країн-членів НАТО, завжди різко виступає Росія. Таке ставлення різко посилилося з 2014 року, коли Росія окупувала український Крим.