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10 травня 2021, Київ 22:07
Суспільство

Вперше за 12 років корабль Берегової охорони США зайшов у Чорне море й дістався порту Одеси

Патрульний катер ВМС України та український морський прикордонний корабель маневрують перед USCGC Hamilton під час навчань в Чорному морі. 9 травня 2021 року

ОДЕСА – «Слава Україні!». Військовим вітанням українською завершив коротку розповідь стосовно цілей та завдань перебування в порту Одеси корабля Берегової охорони США USCGC Hamilton його командир Тімоті Кронін. Візит судна під американським прапором для «забезпечення стабільності в чорноморському регіоні та підтримки України як партнера» – перший в нинішньому році. Кораблі Берегової охорони Сполучених Штатів Америки взагалі є нечастими гостями в Чорному морі – на відміну від американських кораблів зі складу Військово-морських Сил США.

USCGC Hamilton з бортовим номером 753 було спущено на воду в 2013 році. Торік його команда відпрацьовувала дії в складі авіаносної ударної групи ВМС США (СSG-10), потім упродовж 80-добового походу Hamilton патрулював східну частину Тихого океану.

«Катер класу «Легенда» увійшов в Чорне море вперше за 12 років – невдовзі після того, як Російська Федерація почала нарощувати військову присутність вздовж кордонів України, що в свою чергу викликало занепокоєння щодо ймовірності нової кризи», – йдеться в повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Військово-морських сил США в Європі/Шостого флоту Сполучених Штатів Америки.

Американський ракетний есмінець Donald Cook («Дональд Кук») в Одеському аеропорту, 25 лютого 2019 року
Американський ракетний есмінець Donald Cook («Дональд Кук») в Одеському аеропорту, 25 лютого 2019 року

Також за офіційною інформацією ВМС США, на початку квітня цього року USCGC Hamilton залишив свою базу в Південній Кароліні, разом з кількома кораблями перетнув Атлантичний океан, а 27-го квітня пройшов через протоки Босфор і Дарданели із Середземного в Чорне море.

Команда корабля Берегової охорони США Hamilton в порту Одеси. 10 травня 2021 року
Команда корабля Берегової охорони США Hamilton в порту Одеси. 10 травня 2021 року

До Одеси, яка з моменту окупації Криму стала головною базою національного військового флоту, Hamilton прийшов після спільних тренувань із турецькими та грузинськими партнерами й колегами.

Згодом, як повідомив його командир Тімоті Кронін, заплановані тренування в Чорному морі з румунськими військовими моряками.

В умовах неспокійного моря – в останні дні в цьому районі Чорного моря штормило до чотирьох балів, та напруженості, яку створювали сторожові кораблі прикордонної служби Російської Федерації, USCGC Hamilton провів спільні навчання з українськими морськими прикордонниками та військовими моряками.

Морську охорону Державної прикордонної служби України було представлено флагманським кораблем «Григорій Куроп’ятников», а ВМС ЗСУ – катером «Старобільськ». Це один із двох колишніх американських патрульних катерів класу Island, переданих Україні Сполученими Штатами в 2019 році в рамках військової допомоги.

В Чорному морі прикордонники зустріли корабель Берегової охорони США «Hamilton». 8 травня 2021 року
В Чорному морі прикордонники зустріли корабель Берегової охорони США «Hamilton». 8 травня 2021 року

Як повідомляє Регіональне управління морської охорони Держприкордонслужби України, «кораблі прикордонні та Чорноморського флоту Російської Федерації не просто спостерігали, а додатково ускладнювали маневри – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації».

Корабель берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації
Корабель берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації

Командир USCGC Hamilton Тімоті Кронін інцидент за участі російських кораблів прокоментував так: «Провокацією я би це не назвав, нашим діям це не заважало, ситуація була стабільною».

З 24 квітня Російська Федерація закрила три райони Чорного моря для іноземних військових кораблів і державних суден.​ Відповідно до даних управління навігації і океанографії Міноборони Росії, ці райони відносяться до акваторії уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Обмеження діятиме до 31 жовтня.

Командир USCGC Hamilton Тімоті Кронін (зліва) і командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа в порту Одеси. 10 травня 2021 року
Командир USCGC Hamilton Тімоті Кронін (зліва) і командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа в порту Одеси. 10 травня 2021 року

Як співвідносяться тренування в Чорному морі військових кораблів (кораблів Берегової охорони) чорноморських і нечорноморських держав із положеннями міжнародного морського права? Чи підпадає корабель Берегової охорони Hamilton під дію Конвенції про статус чорноморських проток 1936 року, більш відомої як Конвенція Монтре?

З цими запитаннями Радіо Свобода звернулося до фахівця в галузі міжнародного морського права, віце-президента Української асоціації міжнародного права Тимура Короткого. Він зазначив:

«Проведення подібних навчань є абсолютно правомірним – таким, що відповідає Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Перебування в Чорному морі військових кораблів нечорноморських держав носить повідомний характер, і корабель Hamilton без сумніву підпадає під положення Конвенції про Чорноморські протоки як війсковий корабель нечорноморської держави. Таким чином в даному випадку США в повній мірі виконали вимоги Конвенції Монтре при заході корабля своєї Берегової охорони.

Стосовно дій військових кораблів Російської Федерації, які небезпечно маневрували, ігнорували виклики по каналах зв'язку, це є можливим порушенням положень чинної з 1972 року Угоди про запобігання інцидентів у відкритому морі та в повітряному просторі над ним. Сторонами Угоди є США та Російська Федерація».

Корабель Берегової охорони США «Hamilton» у Чорному морі
Корабель Берегової охорони США «Hamilton» у Чорному морі

Нагадаємо. що в квітні цьогоріч захід в Чорне море скасували два американські есмінці класу «Арлі Берк», це «Дональд Кук» (Donald Cook, DDG-75) і «Рузвельт» (Roosevelt, DDG-80). Водночас вірогідним є прибуття в травні кораблів Королівського флоту Великої Британії.

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    Ірина Назарчук

    Із 2017 року пишу та знімаю для Української редакції Радіо Свобода. З матеріалом «Попри стереотипи: жінки на військовому флоті» стала переможницею конкурсу ООН для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку». Закінчила Одеський національний університет. Працювала на радіостанціях, телеканалах, в інформаційних агентствах Одеси. Пройшла кілька навчальних курсів «Інтерньюз-Україна».

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