Вперше за 12 років корабль Берегової охорони США зайшов у Чорне море й дістався порту Одеси

ОДЕСА – «Слава Україні!». Військовим вітанням українською завершив коротку розповідь стосовно цілей та завдань перебування в порту Одеси корабля Берегової охорони США USCGC Hamilton його командир Тімоті Кронін. Візит судна під американським прапором для «забезпечення стабільності в чорноморському регіоні та підтримки України як партнера» – перший в нинішньому році. Кораблі Берегової охорони Сполучених Штатів Америки взагалі є нечастими гостями в Чорному морі – на відміну від американських кораблів зі складу Військово-морських Сил США.

USCGC Hamilton з бортовим номером 753 було спущено на воду в 2013 році. Торік його команда відпрацьовувала дії в складі авіаносної ударної групи ВМС США (СSG-10), потім упродовж 80-добового походу Hamilton патрулював східну частину Тихого океану.

«Катер класу «Легенда» увійшов в Чорне море вперше за 12 років – невдовзі після того, як Російська Федерація почала нарощувати військову присутність вздовж кордонів України, що в свою чергу викликало занепокоєння щодо ймовірності нової кризи», – йдеться в повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Військово-морських сил США в Європі/Шостого флоту Сполучених Штатів Америки.

Також за офіційною інформацією ВМС США, на початку квітня цього року USCGC Hamilton залишив свою базу в Південній Кароліні, разом з кількома кораблями перетнув Атлантичний океан, а 27-го квітня пройшов через протоки Босфор і Дарданели із Середземного в Чорне море.

До Одеси, яка з моменту окупації Криму стала головною базою національного військового флоту, Hamilton прийшов після спільних тренувань із турецькими та грузинськими партнерами й колегами.

Згодом, як повідомив його командир Тімоті Кронін, заплановані тренування в Чорному морі з румунськими військовими моряками.

В умовах неспокійного моря – в останні дні в цьому районі Чорного моря штормило до чотирьох балів, та напруженості, яку створювали сторожові кораблі прикордонної служби Російської Федерації, USCGC Hamilton провів спільні навчання з українськими морськими прикордонниками та військовими моряками.

Морську охорону Державної прикордонної служби України було представлено флагманським кораблем «Григорій Куроп’ятников», а ВМС ЗСУ – катером «Старобільськ». Це один із двох колишніх американських патрульних катерів класу Island, переданих Україні Сполученими Штатами в 2019 році в рамках військової допомоги.

Як повідомляє Регіональне управління морської охорони Держприкордонслужби України, «кораблі прикордонні та Чорноморського флоту Російської Федерації не просто спостерігали, а додатково ускладнювали маневри – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку і традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації».

Командир USCGC Hamilton Тімоті Кронін інцидент за участі російських кораблів прокоментував так: «Провокацією я би це не назвав, нашим діям це не заважало, ситуація була стабільною».

З 24 квітня Російська Федерація закрила три райони Чорного моря для іноземних військових кораблів і державних суден.​ Відповідно до даних управління навігації і океанографії Міноборони Росії, ці райони відносяться до акваторії уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Обмеження діятиме до 31 жовтня.

Як співвідносяться тренування в Чорному морі військових кораблів (кораблів Берегової охорони) чорноморських і нечорноморських держав із положеннями міжнародного морського права? Чи підпадає корабель Берегової охорони Hamilton під дію Конвенції про статус чорноморських проток 1936 року, більш відомої як Конвенція Монтре?

З цими запитаннями Радіо Свобода звернулося до фахівця в галузі міжнародного морського права, віце-президента Української асоціації міжнародного права Тимура Короткого. Він зазначив:

«Проведення подібних навчань є абсолютно правомірним – таким, що відповідає Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Перебування в Чорному морі військових кораблів нечорноморських держав носить повідомний характер, і корабель Hamilton без сумніву підпадає під положення Конвенції про Чорноморські протоки як війсковий корабель нечорноморської держави. Таким чином в даному випадку США в повній мірі виконали вимоги Конвенції Монтре при заході корабля своєї Берегової охорони.

Стосовно дій військових кораблів Російської Федерації, які небезпечно маневрували, ігнорували виклики по каналах зв'язку, це є можливим порушенням положень чинної з 1972 року Угоди про запобігання інцидентів у відкритому морі та в повітряному просторі над ним. Сторонами Угоди є США та Російська Федерація».

Нагадаємо. що в квітні цьогоріч захід в Чорне море скасували два американські есмінці класу «Арлі Берк», це «Дональд Кук» (Donald Cook, DDG-75) і «Рузвельт» (Roosevelt, DDG-80). Водночас вірогідним є прибуття в травні кораблів Королівського флоту Великої Британії.