НАТО очікує від Росії кінця зосередження військових сил на українському кордоні – Стюарт Піч

Під час візиту до Праги голова військового комітету НАТО, головний маршал Королівських повітряних сил Великої Британії сер Стюарт Піч провів переговори з міністром оборони Чеської Республіки Любомиром Метнаром. Як повідомляє чеське міністерство оборони, темою переговорів була актуальна ситуація безпеки, найбільші загрози, які стоять перед сучасним світом, а також українське питання.

Зокрема, Піч звернув увагу на «намагання Росії порушити суверенітет України, коли вона відмовляє їй в доступі до Чорного моря». Представник НАТО при цьому наголосив, що Альянс і надалі матиме в полі своєї уваги ситуацію в Україні й «очікує від Росії кінця зосередження своїх військових сил на українському кордоні».

Під час спільної пресконференції міністр оборони Чехії Любомир Метнар зазначив, що сторони дійшли згоди в тому, що «за нинішніх неспокійних часів членство в НАТО є найкращою оборонною запорукою». У відповідності до останніх оцінок НАТО, зауважив чеських міністр, сьогодні «головними загрозами є тероризм і Росія». На думку Любомира Метнара, «до цього контексту входить і залучення ГРУ (Головне розвідувальне управління Генерального штабу Російської федерації – ред.) до вибухів на складах боєприпасів у Врбєтицях».

Піч також висловив солідарність з Чехією, зауваживши при цьому, що «Вашингтонський договір сьогодні є важливішим ніж будь-коли досі».