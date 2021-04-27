У Чорне море вирушив катер берегової охорони США Hamilton, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на 6-й флот ВМС США.

За повідомленням, катер буде працювати з «союзниками по НАТО і партнерами в регіоні».

«Катер берегової охорони США Hamilton почав перехід у північному напрямку для проходу в Чорне море після роботи з есмінцем ВМС США Roosevelt в Егейському морі», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця повідомлялося про плани ВМС США відправити в акваторію два кораблі – «Дональд Кук» і «Рузвельт». Ці повідомлення з посиланням на неназвані джерела в дипломатичних колах Туреччини, не підтвердилися.

Повідомлення базувалися на інформації, що США подали належним чином заявку Туреччині на прохід своїх кораблів турецькими протоками в Чорне море, але врешті кораблі не пройшли.

За версіями, які поширювалися в засобах інформації, але не підтверджувалися офіційно, влада США могла скасувати візит своїх кораблів через побоювання про надмірну ескалацію напруженості посеред масового нарощування військової присутності Росії в регіоні.

Тим часом, як повідомило тоді агентство Reuters, в урядових колах США йому пояснили, що й не мали твердих планів посилати ті кораблі в Чорне море, а заявку подавали про всяк випадок, і що це є для Військово-морських сил США звичною практикою – подавати такі заявки, але далеко не завжди їх використовувати.

За словами співрозмовників агентства, в Туреччині, ймовірно, помилково сприйняли ту заявку як повідомлення про твердий план проходу кораблів.

18 квітня видання Sunday Times із посиланням на неуточнені чільні джерела в Військово-морських силах країни повідомило, що Велика Британія в травні пошле в Чорне море два свої військові кораблі на підтримку України.