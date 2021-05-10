Військові зафіксували по одному порушенню режиму тиші на Донбасі 9 і 10 травня

Підтримувані Росією бойовики минулої доби, 9 травня, здійснили одне порушення режиму припинення вогню: поблизу Авдіївки відкривали вогонь зі стрілецької зброї, повідомив вранці 10 травня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Від початку сьогоднішньої доби військові також зафіксували один обстріл: неподалік населеного пункту Троїцьке бойовики відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед українських військових минулої доби і від початку доби 10 травня немає, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 10 травня не наводять, в угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у трьох обстрілах своїх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисячі військових.