У Пентагоні пояснили, чим масштабні військові навчання 26 країн у Європі відрізняються від нагромадження Росією сил поблизу України

У Європі розпочались масштабні військові навчання Defender Europe 21. Навчання, в яких візьмуть участь 28 тисяч військових із 26 країн, відбуватимуться на території 16 країн під керівництвом Сухопутних сил США в Європі і триватимуть до червня. Серед країн-учасниць навчань є і Україна.

Церемонія відкриття навчань відбулась 4 травня в Албанії.

Навчання проводяться з оборонною метою і «зосереджені на стримуванні агресії, а також підготовці сил до відповіді на кризу і, за необхідності, проведенні масштабних операцій», пояснив речник Пентагону Джон Кербі під час брифінгу 3 травня.

Він наголосив, що навчання відбуваються із дотриманням високих стандартів прозорості, і протиставив такий підхід небажанню Москви надавати інформацію і пояснення стосовно нещодавнього нагромадження сил на кордоні з Україною і в Криму.

«Я буду постійно говорити про те, що ми робимо – це називається прозорість, і це чудово. Ми цього не отримували від Москви. Це велика різниця», – сказав Кербі.

За повідомленнями, минулого місяця Росія збільшила присутність своїх військових сил на кордоні з Україною і в Криму додатково майже на 100 тисяч. У Кремлі запевнили, що нагромадження не становить загрози для безпеки в регіоні, але не надали відповіді Україні на запит, поданий у рамках Віденського документа, про присутність військових.

Кербі зауважив, що Росія почала відводити сили від кордону з Україною, але певна частина залишається.

«Залишається ще достатньо багато, – заявив речник Пентагону про перебування російських військових поблизу кордонів України, – ще значну частину сил зібрано поблизу кордону з Україною і в Криму. Також так і не було повністю ясно, якими були їхні наміри».