В Італії арештували бойовика, який воював на Донбасі

В Італії заарештували 28-річного вихідця з південного міста Мессіни (Сицилія), який на боці підтримуваних Росією угруповань брав участь у збройному конфлікті на сході України, повідомили італійські правоохоронні структури.

Його підозрюють у незаконній воєнній діяльності та порушенні міжнародної Нью-Йоркської конвенції (1989 року) з протидії найманству.

Затриманому інкримінують ще й обтяжувальні обставини, пов’язані з міжнародним характером злочину. За повідомленням, яке цитують італійські ЗМІ, підозрюваний був залучений до угруповання, що здійснювало протиправну діяльність у різних країнах.

Розслідування з 2019 року проводилися у містах Мессіна та Лоді (північна область Ломбардія), інформує місцева преса з посиланням на повідомлення правоохоронців. Саме у цих містах останнім часом проживала родина затриманого. Операцію «Іван» здійснила прокуратура Мессіни спільно з регіональними відділеннями спецзагону карабінерів ROS.

За даними слідчих, «Івана із Мессіни», як його називають, завербували на території Італії, і він став членом транснаціонального угруповання. З’ясувалося, що чоловік воював за грошову винагороду у лавах бойовиків на Донбасі, куди він переїхав 2016 року. Про свою мілітаристську діяльність розповідав у соцмережах друзям, і декотрі з них запитували його поради щодо шляхів відправки на війну.

Спецвідділ ROS продовжує також розслідування організаційної структури з вербування та фінансування бойовиків для проросійських сил на Донбасі. Інформують, що така організація діє між Україною та Італією, але не вказують деталей.

Сепаратисти повідомляли 2018 року про відкриття у місті Мессіні так званого «представництва «ЛНР».

У справі фігурують інші італійці, які воювали на Донбасі у лавах проросійських бойовиків. Особливу увагу слідчі звернули на контакти підсудного сицилійця з відомим уже італійському слідству Андреа Пальмері під кличкою «генералісімус». Це ультрас з області Тоскани, так званий «мозок» угруповання найманців, який перебуває в розшуку з мандатом на арешт. На його слід вийшла прокуратура міста Генуї, викривши вперше в Італії 2018 року організацію з вербування місцевих найманців для війни проти України.

За результатами того розслідування через рік засудили трьох бойовиків.

Італійська поліція продовжує розслідувати факти вербування та участі місцевих громадян на боці російських гібридних сил у воєнному конфлікті на Донбасі. Раніше цього тижня на острові Сардинії затримали колишнього поліцейського за підозрою у терористичній діяльності, заборонивши йому залишати країну.

Відповідно до італійського законодавства, громадянам країни заборонено вербувати та брати участь у воєнних діях за кордоном на користь іноземної держави. Не йдеться тут про контрактників, які оформлюють угоди з приватними фірмами для несення військової служби за кордоном.