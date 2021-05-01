Італійські бойовики на Донбасі: відкрите нове розслідування на Сардинії 

Рим – Італійська поліція продовжує розслідувати факти вербування та участі місцевих громадян на боці російських гібридних сил у воєнному конфлікті на Донбасі. Цього тижня на острові Сардинія затримали колишнього поліцейського за підозрою у терористичній діяльності, заборонивши йому залишати країну. Раніше подібні розслідування провадили у Генуї і Турині. Два роки тому в країні вперше засудили трьох місцевих бойовиків. За даними української влади, з-поміж сепаратистів-іноземних громадян італійці є однією з помітних груп, яка налічує до трьох десятків осіб.

Войовничого симпатика імперської політики Кремля місцева поліція виявила у відлюдному сільському будинку, що в провінції міста Кальярі, обласному центрі Сардинії. 50-літній Луїджі Фрау, у минулому поліцейський, жив «одиноким вовком», тому й операція правоохоронців отримала назву Lone Wolf.

2015 року він уже був «під прицілом» поліції і проходив у справі про італійських громадян-найманців незаконних об’єднань на території самопроголошених сепаратистських республік. Тоді йому вдалося уникнути покарання, бо стверджував, що зброї до рук не брав і в українських військових не стріляв.

Рік тому підрозділ антитероризму прокуратури міста Кальярі та відділ загальних розслідувань й спецоперацій Digos почали чергове розслідування, за підсумками якого і відкрили нове кримінальне провадження. З’ясовано, що в різні періоди протягом 2015-2019 років підозрюваний був на окупованих територіях Донбасу та на стороні угруповання «ДНР» брав участь у воєнному конфлікті. Плани повернутися на війну підтвердилися його останніми пошуками інформації щодо отримання російської візи з метою потрапити до Росії, а звідти на окуповані нею території України.

Як інформують слідчі, протягом розслідування затриманий поводився доволі обережно, не привертаючи до себе особливої уваги.

«З’ясувалося, що більшість часу протягом дня він проводив в інтернеті, розширюючи свій інформаційний багаж про політичну та воєнну ситуацію на Донбасі, а також про методи воєнної самопідготовки для своєї наступної поїздки з метою проведення незаконної діяльності, яку йому інкримінують», - повідомили слідчі.

Спецпідрозділ Digos відстежував банківський рахунок підозрюваного і встановив численні грошові перекази, які надходили йому з окупованої території, від угруповання «ДНР». Це стало суттєвим доказом на підтвердження протиправної активності уродженця Сардинії. Поліція інформує і про інші деталі: у серпні минулого року, коли Луїджі Фрау збирався вирушати на Донбас, у нього вилучили велику кількість інформаційного матеріалу, фото, відео та документи, які підтвердили активну діяльність колишнього поліцейського у лавах проросійських бойовиків.

На цифрових носіях інформації виявили численні матеріали воєнного тренування та різних технік для застосування у зонах воєнних дій. Слідчі знайшли у колшинього правоохоронця літературу про методи виживання, поведінку у воєнних стресових ситуаціях, правила орієнтації на місцевості, навіть посібник з користування штурмовою рушницею, мінометами і підготовку снайперів. Поліція також вилучила листи, де підозрюваний докладно і відверто пояснює свою присутність на Донбасі, наголошуючи, що єдиним способом його сприяння боротьбі була «збройна реакція».

Чоловіку висунули обвинувачення у вербуванні та воєнній підготовці до терористичної діяльності на сході України, де восьмий рік триває збройна агресія Росії. За підсумками річного розслідування, минулого четверга поліція провела обшук помешкання підозрюваного і вилучила закордонний паспорт, заборонивши йому виїзд за межі країни на час проведення слідчих дій.

Українська сторона неодноразово привертала увагу італійських правоохоронців до участі громадян країни у терористичних угрупованнях на Донбасі. Посольство України в Римі раніше передавало поліції інформацію про присутність щонайменше тридцяти їхніх громадян, які воюють із сепаратистами проти українських сил. Луїджі Фрау і був у цьому списку.

Питання гостро постало навесні 2018 року напередодні першого суду в Павії над українським військовим Віталієм Марківим, котрого звинувачували у причетності до вбивства італійського репортера біля окупованого бойовиками Слов’янська 2014 року. Група народних депутатів України звернулася із запитами до МЗС передати італійським колегам ноту протесту у зв’язку з участю 25 італійських громадян у війні проти України на боці проросійських бойовиків. Новину в італійській пресі оцінили тоді як контрвідповідь на арешт Віталія Марківа в Італії. Протягом суду над солдатом Нацгвардії активісти в Україні та в Італії часто зауважували, що італійські правоохоронні органи мали б пильніше відстежувати роль своїх громадян, які воюють проти України на Донбасі.

Розслідування з цього приводу вже проводилися у Генуї і Турині. А влітку 2019 року суд Генуї засудив перших трьох громадян-вояків на користь Москви. Слідство тоді встановило, що пошуку найманців та організацією відправки на війну сприяли гуманітарні проросійські організації в області Лігурії. Відомо, що на Апеннінах діє мережа подібних «культурних російських центрів», які очолюють місцеві прибічники Путіна спільно з московськими емісарами. На відміну від Франції або Чехії, в Італії продовжує діяти так зване представництво «ДНР» у Турині.

Окрім позитивного правового кроку, розслідування на Сардинії та оголошення підозрюваному обвинувачень у тероризмі слід розглядати і в контексті нового політичного клімату на Апеннінах. На цьому зауважує для Радіо Свобода публіцист, експерт з питань російської дезінформації та гібридної війни Массиміліано Ді Паскуале - автор низки книжок про Україну.

«Нині італійська зовнішня політика з прем’єр-міністром Маріо Драгі стала сильнішою і чутливішою до певних тем. На відміну від попередніх кабінетів, чинний уряд налаштований більш проєвропейськи і значно уважніший до окремих російських впливів, наприклад випадків шпигунства (як це сталося 30 березня в Римі) або вербування найманців, що дуже серйозно. Тепер було б логічним очікувати закриття діяльності представництва сепаратистської «ДНР» в Турині. Також цікаво, чи затриманий чоловік на Сардинії мав контакти з туринською «установою», – зазначив Ді Паскуале .

Окремі італійські політики та експерти міжнародники, з якими спілкувалося Радіо Свобода, акцентують увагу, що після шпигунського скандалу в Римі з видворенням двох росіян та арештом італійця більше місцевого політикуму починає розуміти небезпеку, яка походить від Росії на вузько національному та міжнародному рівнях.