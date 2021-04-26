Росія вислала італійського дипломата, Рим назвав рішення «необґрунтованим»

Росія вислала італійського дипломата, назвавши причиною цього «невиправданий» крок Риму щодо видворення двох російських дипломатів у березні.

«Посла Італії в Москві Паскуале Терракняно викликали до МЗС Росії, де йому передали ноту, в якій сказано, що помічника військового аташе і морського аташе при посольстві в Москві оголосили персоною нон ґрата у відповідь на недоброзичливі та невиправдані дії італійської влади проти апарату військового аташе посольства Росії в Римі. Працівнику наказується виїхати з Росії протягом 24 годин», – йдеться в заяві МЗС Росії 26 квітня.

Міністерство закордонних справ Італії назвало цей крок Росії «необґрунтованим».

«Ми вважаємо рішення необґрунтованим і несправедливим, оскільки воно є відповіддю на законні заходи, вжиті італійською владою на захист власної безпеки», – заявило МЗС Італії у відповідь на дії Москви.

У березні поліція Італії повідомила, що викрила шпигунську оборудку за участю італійського військового і двох російських дипломатів. Після цього дипломатів вислали з країни.