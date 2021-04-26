Румунія висилає радника військового аташе посольства Росії

Влада Румунії оголосила про підготовку видворення із країни російського дипломата, радника військового аташе посольства Росії у Бухаресті Олексія Гришаєва.

Як повідомило у понеділок міністерство закордонних справ Румунії, Гришаєва вирішили оголосити персоною нон-ґрата за «дії, що суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини».

Російського посла у Бухаресті Валерія Кузьміна викликали на бесіду до МЗС Румунії – за розпорядженням глави відомства Богдана Ауреску.

Румунія стала ще однією країною ЄС, слідом за країнами Балтії та Польщею, яка оголосила про заходи щодо співробітників російської дипмісії в знак солідарності з владою Чехії, яка звинуватила російські спецслужби у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.

У російському парламенті, реагуючи на крок Бухареста, заявили, що Росія повинна відповісти на видворення її дипломата «адекватно, синхронно і, можливо, асиметрично». «Такі випади не можна залишати без відповіді», – заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Москва раніше назвала висунуті Прагою звинувачення абсурдними і надуманими. Ситуація призвела до значного скорочення штату російського посольства в Празі та посольства Чехії у Москві.