Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
31 березня 2021, Київ 14:00
Новини | Міжнародні

Посольство Росії в Італії підтвердило затримання співробітника офісу військового аташе

У посольстві Росії в Італії висловили сподівання, що «справа не матиме ніякого впливу» на відносини Москви та Риму

Посольство Росії в Італії підтвердило інформацію про затримання співробітника офісу військового аташе, там зазначили, що «деталі справи уточнюються».

При цьому представник посольства висловив сподівання, що «справа не матиме ніякого впливу» на відносини Москви та Риму.

В Італії поліція 30 березня затримала російського військового та капітана італійського флоту за підозрою у шпигунстві. Як повідомили у поліції, карабінери затримали обох під час зустрічі, відразу після передачі італійцем документів в обмін на гроші.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG