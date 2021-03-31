Посольство Росії в Італії підтвердило затримання співробітника офісу військового аташе

Посольство Росії в Італії підтвердило інформацію про затримання співробітника офісу військового аташе, там зазначили, що «деталі справи уточнюються».

При цьому представник посольства висловив сподівання, що «справа не матиме ніякого впливу» на відносини Москви та Риму.

В Італії поліція 30 березня затримала російського військового та капітана італійського флоту за підозрою у шпигунстві. Як повідомили у поліції, карабінери затримали обох під час зустрічі, відразу після передачі італійцем документів в обмін на гроші.