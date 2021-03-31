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31 березня 2021, Київ 12:26
Новини | Міжнародні

Італія: поліція заарештувала російського чиновника та італійського офіцера флоту за підозрою у шпигунстві

Карабінери затримали обох під час зустрічі напередодні ввечері, 30 березня, відразу після передачі італійцем документів в обмін на гроші

В Італії поліція заарештувала російського військового та капітана італійського флоту за підозрою у шпигунстві.

Як повідомили у поліції, карабінери затримали обох під час зустрічі напередодні ввечері, 30 березня, відразу після передачі італійцем документів в обмін на гроші.

Громадянина Італії відразу було взято під стражу. Щодо росіянина, акредитованого при посольстві Росії у Римі, його дипломатичний статус ускладнює затримання.

У міністерстві закордонних справ Росії наразі не коментували цю інформацію.

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