Норвегія висилає співробітника російської дипмісії

Осло висилає російського дипломата після затримання норвежця за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Reuters.

За даними норвезьких ЗМІ, росіянин працював у торговому відділі посольства і вчинив дії, несумісні зі статусом співробітника дипмісії.

ЗМІ повідомляють, що затриманий напередодні громадянин Норвегії – виходець з Росії. Він працює співробітником консалтингової компанії, що співпрацює з проектом «Північний потік-2».

Норвежця затримали під час зустрічі імовірно з офіцером російської розвідки. За словами адвоката, його підзахисний визнав передачу інформації за винагороду, однак відкинув звинувачення у загрозі безпеки Норвегії. Затриманому загрожує до 15 років в'язниці.

Спецслужби не стали затримувати російського громадянина. Чи був він дипломатом – невідомо.

МЗС Росії ситуацію поки не прокоментував. Раніше представник міністерства Марія Захарова заявляла, що в Осло зайняті пошуком міфічних шпигунів, замість того, щоб боротися зі спільними викликами

Попередній шпигунський скандал між Росією і Норвегією стався у 2017 році. Тоді в Москві заарештували норвежця Фроде Берга – його звинуватили в отриманні секретних відомостей про ВМФ Росії. У 2019 Берг отримав 14 років позбавлення волі і незабаром разом з двома литовцями його обміняли на двох засуджених у Литві за шпигунство росіян.