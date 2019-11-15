Президент Литви помилував двох засуджених за шпигунство росіян

Президент Литви Ґітанас Науседа помилував засуджених за шпигунство росіян Миколу Філіпченка і Сергія Мойсеєнка. Відповідний указ підписаний 15 листопада і опублікований на сайті президента Литви.
Після процедури помилування Росія і Литва можуть провести обмін громадянами, засудженими за шпигунство.
Литовський суд у 2017 році засудив Філіпченка, визнаного співробітником російської ФСБ, до 10 років ув’язнення за шпигунство. Сторона обвинувачення заявила, що Філіпченко намагався завербувати вищих посадових осіб у Прибалтиці. Мойсеєнко був засуджений до 10 років і 6 місяців після винесення рішення у Вільнюсі. Він, як повідомлялося, прийняв на роботу литовського офіцера, який служив на авіабазі Шауляй. Мойсеєнко не визнав своєї провини.
Раніше Балтійська служба новин (BNS) повідомила, що Литва може обміняти своїх громадян Євгена Матайтіса і Арстідаса Тамошайтіса, засуджених в Росії за держзраду і шпигунство, на двох росіян. За даними видання, Росія може також видати Литві колишнього норвезького прикордонника Фроде Берга, засудженого російським судом за збір інформації про російські атомні підводні човни за завданням норвезької розвідки.
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