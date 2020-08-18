В Осло заарештували норвежця за підозрою у шпигунстві на користь Росії

У Норвегії за підозрою у шпигунстві на користь Росії заарештували співробітника консалтингової організації DNV GL. У поліції безпеки Норвегії стверджують, що заарештований норвежець на минулих вихідних зустрічався зі співробітником російських спецслужб. Про це повідомляється у твітері поліції безпеки.

Його звинувачують у заподіянні шкоди державним інтересам. Затриманому загрожує до 15 років в’язниці.

Його ім’я норвезькі ЗМІ не наводять. Норвезьке телеграфне бюро з посиланням на джерела в спецслужбі повідомляє, що він уродженець Росії з норвезьким паспортом. Офіційно це підтверджено не було.

Як пише газета Aftenposten з посиланням на заяву прес-секретаря служби безпеки поліції Норвегії Ліне Нігор, його затримали під час зустрічі в ресторані з офіцером російської розвідки. Затриманий визнав, що отримав гроші за передачу інформації, але заперечує, що його дії несли загрозу інтересам країни, розповіла його адвокат.

Офіційний представник норвезької спецслужби Мартін Бернсен у бесіді з агентством Reuters відмовився відповідати на питання, чому не затримали також російського громадянина, з яким зустрічався норвежець, і чи не був він дипломатом.

У компанії DNV GL підтвердили ВВС затримання співробітника і заявили, що співпрацюють зі слідством. Однак не уточнили, з чим саме була пов’язана робота арештованого.

Компанія DNV GL займається консультаційними послугами в області енергетики, а також сертифікацією корабельного устаткування і підводних трубопроводів, зокрема і в Росії, і виступає сертифікаційною організацією для газопроводу «Північний потік-2».

Попередній шпигунський скандал між Росією і Норвегією стався у 2017 році. Тоді в Москві заарештували норвежця Фроде Берга – його звинуватили в отриманні секретних відомостей про ВМФ Росії. У 2019 Берг отримав 14 років позбавлення волі і незабаром разом з двома литовцями його обміняли на двох засуджених у Литві за шпигунство росіян.