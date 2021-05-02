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02 травня 2021, Київ 13:35
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Як українська армія захистить від Росії південь країни?

Як українська армія захистить від Росії південь країни?
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Як українська армія захистить від Росії південь країни?

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