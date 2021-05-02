Як українська армія захистить від Росії південь країни?

Україна підготувала армію до удару Росії. Як українська армія зупинить російських військових? Північно-Кримський канал, Скадовськ, Каховське водосховище – що в Україні під загрозою захоплення? Вода в Крим: на що піде Путін? Як захищається від нападу російської армії Херсонська область? Адміністративний кордон готовий до оборони? Російські ракети – реальна небезпека або міф Кремля? Росія залякує США та Європу новою зброєю: «Авангард», «Сармат», «Буревісник», «Посейдон», «Калібр». Російські диверсанти: вибухи на складах з боєприпасами в Чехії і Болгарії. Яку зброю продають Україні для війни на Донбасі з Росією та бойовиками «ЛНР» і «ДНР»?