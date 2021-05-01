Как зарегистрировать рождение или смерть на оккупированной территории

Украина упростила и ускорила способ получения свидетельства о рождении или о смерти для жителей оккупированной территории. Объясняем, как это теперь работает.

Верховный суд разъяснил: людям не надо идти в РАГС и получать отказ в регистрации, который потом оспаривать в суде. Теперь люди должны напрямую обращаться в суд.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий обратило внимание Верховного суда на то, что некоторые суды требуют у людей отказы в регистрации, выданные РАГСами – чтобы потом все-таки зарегистрировать рождение или смерть.

Анастасия Одинцова, юристка по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист», объясняет: процедура получения документов о рождении или смерти для жителей ОРДЛО хоть и называется упрощенной, но по факту она не так уж и проста.

Сначала надо пойти в РАГС.

В РАГСЕ откажут в выдаче свидетельства.

С отказом и документами, выданными в ОРДЛО, надо пойти в суд и подать иск.

Потом с решением суда надо пойти в РАГС.

В РАГСЕ на основании решения суда должны выдать документы украинского образца.

Свидетельства о рождении в «єМалятко»

24 февраля правительство сделало доступной услугу «єМалятко» (доступно в приложении для смартфона «Дія») для жителей ОРДЛО и Крыма.

Люди получили возможность подать иск через портал «Электронный суд», а потом внести на портале «єМалятко» номер судебного решения. После этого информацию о рождении ребенка вносят в государственные реестры и люди получают электронное свидетельство. Но для обращения в электронный суд надо было предоставить отказ РАГСа в регистрации.

Чтобы люди могли с помощью онлайн-процедуры сразу обратиться в суд и получить свидетельство о рождении ребенка

«Поэтому на данный момент министерство реинтеграции обратилось в Верховный суд за разъяснениями: можно ли обойти такой момент, как обращение в РАГС, для того, чтобы люди могли с помощью онлайн-процедуры сразу обратиться в суд с соответствующим иском, получить номер решения по своему делу и с помощью «єМалятко» сразу получить свидетельство о рождении ребенка. При этом не обязательно выезжать с временно оккупированных территорий», – объясняет мотивы министерства Анастасия Одинцова.

29 апреля Минреинтеграции опубликовало разъяснение Верховного суда. Требование судов предоставить письменный отказ РАГСа признали не соответствующим законодательству. Это разъяснение должны довести до всех местных судов.

Сейчас механизм электронного документооборота еще настраивают, говорит Одинцова, но в идеале процедура должна быть такой:

надо зарегистрироваться на портале «Электронный суд»;

подать в выбранный суд пакет документов, в том числе исковое заявление и бумаги, выданные оккупационной администрацией;

номер судебного решения вводится на портале «єМалятко»;

после обмена данными между судом и РАГСом в «єМалятко» должно появиться свидетельство о рождении украинского образца.

Обычные свидетельства о рождении и смерти

Что делать, если не получилось оформить свидетельство о рождении в электронном виде или надо оформить свидетельство о смерти? Об этом нам рассказал Даниил Попков, юрист благотворительного фонда «Восток SOS». После свежего разъяснения суда порядок действий такой:

надо собрать все возможные документы, которые подтверждают факт рождения или смерти на территории ОРДЛО;

отказ в РАГСе получать не надо;

надо составить исковое заявление в любой удобный суд. К иску добавить все документы;

иск и документы подать в суд;

решение суда надо отнести в РАГС, либо суд пришлет копию решения в РАГС;

РАГС выдает документ о рождении или смерти человека.

Также правозащитники советуют обращаться за правовой помощью в государственные структуры или правозащитные организации.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу