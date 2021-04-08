Самый активный поселок на фронте: на Донбассе открыли хаб в доме немецких магнатов

Культурный центр – прямо у линии фронта, где часто слышны разрывы. Такую идею реализовали в Новгородском (он же Нью-Йорк): там открылся социальный хаб, и от локации, которую для него выбрали, прямо веет историей европейских колонистов: это красивейшее здание из красного кирпича 1905 года. Теперь на входе вы увидите вывеску: «Историко-культурный центр «Украинский Нью-Йорк». Вековое здание, где он теперь работает, громада когда-то выкупила у хозяина – чтобы не снес.

Вокруг старинного двухэтажного кирпичного здания в прифронтовом Новгородском оживленно: здесь и девушки в национальных костюмах, и военные, много гражданских, стоят внедорожники с логотипом ООН. Что происходит?

Жители поселка, которому народные депутаты никак не вернут историческое название «Нью-Йорк», сами возрождают историю: здесь открыли социальный хаб, который называется так: «Историко-культурный центр «Украинский Нью-Йорк».

Его отремонтировали и оборудовали за деньги международных гуманитарных организаций при поддержке властей и местного бизнеса.

И для взрослых, и для молодых

Что такое социальный хаб, для чего жителям Новгородского, да и соседних городов и поселков, сюда приходить?

О этом беседуем с Татьяной Красько, руководителем общественной организации «Студія громадських жіночих ініціатив».

Наша цель была – завести людей с улицы в это помещение

«Во-первых, это молодежная платформа. Поэтому для молодежи мы создали современное пространство неформального образования, оборудованное современной техникой. Для того, чтобы молодежь подготовить к жизни, нашла себе новые профессии, место для отдыха. Наша цель была – завести людей с улицы в это помещение. Поэтому и интерьер сделан так, что бы привлекать людей», – объясняет Татьяна.

Для более взрослых в хабе придумали туристическо-краеведческую платформу. С 2011 года, объясняет Татьяна Красько, в Новгородском работает инициативная группа по созданию музея украинского Нью-Йорка. И часть экспонатов уже перенесли в красивое старинное здание, где расположен хаб.

На основе этих экспонатов создадут туристический маршрут, который объединит украинский Нью-Йорк, Торецк и, возможно, другие населенные пункты прифронтовой зоны. Жители поселка надеются, говорит Красько, что развитие туризма и краеведения улучшит экономику громады.

Вызовы этой информационной гибридной войны мы ощущаем и сегодня

А еще в «Украинском Нью-Йорке» будет работать медиацентр.

«Сейчас молодежь интересуется блогерством, журналистской деятельностью. Мы видим, что в прифронтовой зоне крайне необходимо заботиться об информационном пространстве. Потому что вызовы этой информационной гибридной войны мы ощущаем и сегодня», – поясняет общественница.

А надо ли это молодежи

Когда тут еще не было ничего, – мы приходили сюда с пацанами, помогали, подметали, убирали

Куда пойти молодым людям в Новгородском, чтобы отдохнуть или научиться чему-то новому? Вот что рассказал Радио Донбасс.Реалии 18-летний Владислав: «Если вы оглянетесь – здесь нет ничего, ну серьезно. У нас были на горе там какие-то кружки, а сейчас это все закрылось, естественно».

16-летний Алексей согласен: до появления хаба в свободное время заняться было особо нечем. Поэтому парни и девушки из Новгородского помогали взрослым в обустройстве «Украинского Нью-Йорка». Теперь, убежден Алексей, реалии прифронтового поселка изменятся: «Когда тут еще не было ничего, ни столов, ни аппаратуры, – мы приходили сюда с пацанами, помогали, подметали, убирали… Теперь здесь фотостудия: можно прийти, пофоткаться нормально. В соцсети выложить фотографии».

В этой самой фотостудии оттачивает мастерство фотографа 18-летний Семен. Он говорит, что хаб станет площадкой, где можно будет и научиться новому, и поработать фотографом или диджеем, можно проводить и культурные мероприятия, и дискотеки.

Очень интересное место сделали: молодежь может развиваться, учиться

«Очень интересное место сделали: молодежь может развиваться, учиться. Я думаю, что оно поможет тому, что меньше молодых людей будет выезжать из таких поселков. Ведь это проблема: молодежь выезжает в более крупные города, в страны другие. И это место, я думаю, поможет избежать такой проблемы», – убежден молодой житель Новгородского.

1905-2021: история здания

Николай Ленко, бывший поселковый голова и один из инициаторов создания хаба, говорит, что местные краеведы до сих пор исследуют историю здания. По старым фотографиям определили, что оно было готово уже в 1905 году. Начал его строить немец-предприниматель Аарон Тиссен.

Тут заседали бизнесмены того времени, решали какие-то насущные вопросы

«Аарон Тиссен только начал строить. Но средств у него на то время не хватило, он обанкротился. И достраивал это здание уже Питер Унгер, большой предприниматель. Тут был Konsum – с немецкого: кооперативное сообщество. Тут заседали бизнесмены того времени, решали какие-то насущные вопросы», – поясняет Ленко.

Здание пережило первую и вторую мировые войны. А в 2016 году предприниматель, которому принадлежало строение, захотел его разрушить, чтобы не платить налог на недвижимость. Для этого он обратился в поселковый совет.

Мы выкупили это помещение и в 2018 году написали большой проект

«На то время я как поселковый голова все-таки отговорил от этого. Мы обратились к благотворительному фонду «Новгородская громада», который собрал деньги. Мы выкупили это помещение и в 2018 году написали большой проект по финансированию ремонтно-восстановительных работ этого помещения», – вспоминает Николай Ленко.

Идейными вдохновителями и переговорщиками при возвращении здания громаде и в продвижении ремонта помещения были уже ушедшие из жизни местные активисты Евгений Шильников и Александр Негода.

Вековое здание восстанавливали и ремонтировали полтора года. Николай Ленко рассказал нам, что вдохновил реконструкторов внешний вид «Монополии Крона» в Славянске.

Сейчас пространство приспособили, в том числе, и к нуждам людей с инвалидностью. А еще хаб оборудовали собственной котельной.

Деньги

Ремонт самого здания стоил 1 млн. 700 тыс. грн. Плюс в еще несколько сотен тысяч обошлась мебель и оборудование.

Деньги на ремонт и обустройство дали ПРООН (финансы дали правительства Швейцарии, Дании и Швеции), УВКБ ООН, «Метинвест», аграрная компания «Бета-Агро-инвест», малый бизнес.

«Украинский Нью-Йорк» стал результатом взаимодействия между областной администрацией, местными органами власти, неправительственными организациями, частными компаниями и местной общиной. На это обратила внимание Манал Фоуани, заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине. Она считает, что такая ролевая модель важна и для региона, и для всей страны. По словам представительницы ООН, опыт «Нью-Йорка» из Новгородского обсудят в Нью-Йорке американском, в штаб-квартире ООН, и будут думать, как этот опыт расширить.

Такие хабы способствуют социальной сплоченности

«Для ПРООН это очень важная инициатива, потому что такие хабы – это площадка для встреч людей. Люди могут тут обсуждать свои идеи, вносить сюда как свои общности, так и разности. Именно такие проекты способствуют социальной сплоченности, позволяют развивать новые проекты и сообщество, высказывать свою любовь к Украине и развивать ее в дальнейшем», – поделилась впечатлениями представительница ПРООН.

Один из первых вопросов, – почему подобных хабов нет в других громадах

А вот что заявил руководитель Донецкой области Павел Кириленко: «Визуально – очень классно все… Один из первых вопросов на сегодняшнем обсуждении у меня возник – почему подобных хабов нет в других громадах, в первую очередь, вдоль линии разграничения? То есть, есть над чем работать». По мнению Кириленко, такие места поспособствуют диалогу и поиску конструктивных решений по развитию громад.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Есть ли смысл вкладывать в прифронт?

Зачем развивать прифронтовые территории, ведь здесь в любой момент возможно обострение или наступление гибридных сил России? Радио Донбасс.Реалии спросило об этом и главу ОГА, и представителей международных и общественных организаций.

Павел Кириленко: «Можно ничего не развивать и жить какими-то опасениями. А если будет заниматься своим делом, – мы будем идти к одной нашей цели: это мир, это развитие территории и деоккупация и реинтеграция оккупированной российским агрессором территории».

Манал Фоуани: «Для нас важна поддержка и развитие сообществ независимо от того, где они расположены территориально. Именно поэтому мы поддерживаем сообщества и здесь, на востоке Украины».

Гиорги Саникидзе, глава офиса УВКБ ООН на востоке Украины: «Я не могу предсказать будущее: что произойдет здесь. Несмотря на это, люди, которые решили здесь остаться, заслуживают нормальную жизнь, и их права должны быть защищены».

Ругаемся, миримся, но – движемся вперед

Андрей Грудкин, представитель ОО «Сильные громады», Торецк: «Если произойдет наступление гибридных российских сил, то оно не закончится на административной границе этого населенного пункта. Оно может закончится где-то под Херсоном, Полтавой, Сумами. И люди, которые здесь живут, которые не выехали, их дети ходят в садики, школы, – им не объяснишь никогда, что мол, вам тут не надо развитие, потому что Путин нападет. Мы живем сегодняшним днем, но смотрим в завтрашний. И в завтрашнем днем мы хотим жить более комфортно, кто-то хочет основать бизнес, кто-то хочет сделать толоку, высадить деревья. Мы развиваемся, мы амбициозны, пытаемся объединяться, ругаемся, миримся, но – движемся вперед».

Из-за коронавируса массовых мероприятий в хабе проводить пока не будут. Зато продолжают работать над новыми идеями и ждут результатов конкурса проектов по молодежному лидерству и развитию туризма.

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