В донбасском Нью-Йорке сфальcифицировали подписи против переименования – местные жители

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Верховная Рада Украины так и не вернула историческое название Нью-Йорк поселку на Донбассе – хотя вопрос считали решенным еще месяц назад. За это долго боролась инициативна группа местных жителей, и в конце-концов переименование поселка Новгородское одобрил профильный комитет, но вопрос так и не попал в повестку дня Верховной Рады. Более того, переименованию начали сопротивляться. Дошло даже до вмешательства полиции.

В Верховной Раде отчитались, что за пленарную неделю со 2 по 5 марта одобрили, в том числе, семь постановлений про переименование населенных пунктов. На Донбассе ожидали, что нардепы вернут историческое название Нью-Йорк прифронтовому поселку Новгородское неподалеку от Торецка. Ведь 3 февраля парламентский комитет по вопросам организации государственной власти одобрил переименование.

Но «нью-йоркский вопрос» не попал в повестку дня. А вокруг переименования завязалась история, которую теперь расследуют правоохранители.

Опять колбаса по 2.20

Иван Руденко представляет ассоциацию ОСМД «Нью-Йорк». Мужчина говорит, что живет не в Новгородском, а именно в Нью-Йорке: и Иван, и его семья активно выступают за возвращение поселку исторического названия. Они убеждены, что переименование подтолкнет к развитию и привлечет внимание инвесторов.

В свидетельстве о рождении было – Нью-Йорк

«Даже у отца моего, Руденко Ивана Ивановича, в свидетельстве о рождении было (он родился в апреле 1951 года) написано, что поселок – Нью-Йорк», – делится Руденко.

И как же удивился Иван, когда несколько недель назад увидел якобы свою подпись под петицией против переименования поселка. Руденко сразу же обратился в поселковый совет с просьбой разобраться в ситуации.

Это ставит под сомнение правдивость документа

«И это не только моя семья – это еще ряд семей, которые за переименование. И их подписи были поставлены, не знаю, каким образом, в этой «ведомости», что они якобы против переименования. Это уже ставит под сомнение правдивость этого документа», – убежден Руденко.

Активист допускает, что вопрос переименования поселка сняли с парламентской повестки именно из-за того, что бумаги с «анти нью-йоркскими» подписями попали в Киев.

А что, лучше дороги станут? А что, будет колбаса по 2.20?

«Вы же понимаете, в каком мы живем регионе. И как это все дело воспринимается некоторыми людьми «в штыки»: это Америка, вы все разворовали; а что, лучше дороги станут? А что, будет колбаса по 2.20?», – описывает активист настроения прифронтовой зоны.

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«Не хотят быть под американцами»

В рамках декоммунизации в Новгородском уже переименовали центральную улицу Пролетарскую в Нью-Йоркскую. Но после того, как парламентский комитет одобрил переименование, в поселковый совет начали поступать жалобы. Об этом нам рассказал поселковый голова Новгородского Николай Ленко. По его наблюдениям, жалующихся – не более пяти человек. Это люди из разных ветеранских организаций.

Люди вообще не понимают, что это – немецкий Нью-Йорк

«У них есть маленькая пенсия, своеобразное восприятие: желание остаться жить в Советском союзе, пророссийские мысли, какой-то негатив к американскому Нью-Йорку. Хотя люди вообще не понимают, что это – немецкий Нью-Йорк. Они говорят, что им просто не нравится, либо, что не хотят быть под американцами», – делится Ленко.

К одной из жалоб приложили около трех сотен подписей якобы против переименования. Ленко удивился, когда увидел среди противников переименования автографы людей, которые, наоборот, поддерживали возвращение исторического названия.

Были взяты эти подписи – и подложены под другие вопросы

«Мы обратились к ним и говорим: ребята, а как же так, вот ваши подписи. А они сказали, что это вранье: эти подписи собирали в поддержку каких-то других вопросов, то ли против закрытия терапевтического отделения, то ли лаборатории медицинской. Просто были взяты эти подписи – и подложены под другие вопросы», – описывает поселковый голова технологию сопротивления переименованию Новгородского.

А еще в поселковом совете выяснили, говорит Ленко, что некоторые «подписанты» больше пяти лет не проживают на территории Новгородского, некоторые фамилии написали с ошибками, а некоторые подписи выглядят так, как будто их поставил один и тот же человек. Теперь всю эту историю по заявлению поселкового головы и некоторых подписантов будут расследовать правоохранители.

Зачем украинскому Донбассу немецкий Нью-Йорк

Нью-Йорком назвали свою колонию немцы еще в 1892 году. В 1941 году их принудительно выселили в Таджикистан и Казахстан. А в 1951 году президиум верховного совета УССР переименовал немецкий Нью-Йорк в советское Новгородское.

Одними из инициаторов возвращения исторического названия стали молодые жители поселка. Зачем им это надо?

Для молодежи очень важно иметь перспективу. А название «Нью-Йорк» дает множество перспектив

Вот что ответила нам Кристина Шевченко, руководитель ОО «Инициативная молодежь украинского Нью-Йорка»: «В моей семье мои дедушки и бабушки рассказывали о том, что они – выходцы из Нью-Йорка. У меня дедушка на протяжении долгого времени после окончания войны, после переименования в Новгородское, еще долгое время говорил: «Я поїду до Нью-Йорка за хлібом». То есть, новое название он так и не признал. И для молодежи очень важно иметь перспективу. А название «Нью-Йорк» дает множество перспектив, возможность привлечения инвесторов: международные организации согласны сотрудничать с Нью-Йорком, потому что Новгородское мало кому интересно».

Помогает продвижению украинского Нью-Йорка руководитель региональной комиссии по реабилитации репрессированных в Донецкой области Павел Островский. По его мнению, переименование привлечет внимание и иностранных дипломатов, и журналистов.

Есть предприятия, которые готовы туда заходить просто ради регистрации в Нью-Йорке

«Это аутентичное название поселка, которое уже существует больше 150 лет. Переименование – это способ выживания, это способ развития прифронтового поселка. Конечно, к поселку Нью-Йорк будет внимания гораздо больше, чем к Новгородскому. И это отразится и на финансировании: есть предприятия, которые готовы туда заходить просто ради регистрации в Нью-Йорке. Это уже источник наполнения бюджета. Для прифронтового поселка это очень важно», – делится Островский и добавляет: некоторые местные жители надеются, что после возвращения исторического названия могут поутихнуть боевые действия.

Это вопрос жизни и смерти для прифронтового поселка

«Люди устали от постоянных обстрелов с оккупированных территорий, которые осуществляет российская армия. Любой выстрел в сторону Нью-Йорка, – к нему может быть внимание за океаном, в Соединенных Штатах. И это уже будут санкции против страны-агрессора. То есть, у людей глубокое системное мышление: это не просто восстановление исторической справедливости, – это вопрос жизни и смерти для прифронтового поселка», – убежден Островский.

Нью-Йорк могут вернуть на Донбасс уже 17 марта

Один из инициаторов постановления про переименование Новгородского – народный депутат от «Голоса» Роман Лозинский. В комментарии Радио Донбасс.Реалии он выразил мнение, что Нью-Йорк – это не только вопрос топографии: переименование – это вопрос движения Украины от советских решений и пережитков в прозападное, проукраинское измерение. Лозинский говорит, что в абсолютном большинстве комитет поддержал Нью-Йорк, кроме представителей фракции ОПЗЖ. А вот после заседания комитета началось сопротивление.

Есть люди, которые хотят оставить советское состояние дел в нашей стране

«Мы были сторонниками того, чтобы вопрос как можно скорее вынесли на повестку дня. Потом было сопротивление. Очевидно, есть люди, которые хотят оставить советское состояние дел в нашей стране, в том числе и на востоке нашей страны».

По информации Романа Лозинского, вопрос переименования Новгородского уже стоит на повестке дня в среду, 17 марта. Народный депутат уверен, что в Верховной Раде найдется достаточно голосов для того, что на украинском Донбассе был свой Нью-Йорк.

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