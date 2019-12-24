«Німців вивезли, архіви засекретили»: чому селище на Донбасі хоче бути Нью-Йорком

Валерія Антонюк

Селище Нью-Йорк Сталінської області – таке місце народження записане у документах місцевих, яким більше за 68 років. Нинішня назва населеного пункту – Новгородське, яка, однак, не має нічого спільного з його історією. А чи пов'язаний з реальною минувшиною цих країв Нью-Йорк? І чому місцеві не проти повернути селищу історичне ім'я?

Від них неозброєним оком видно окуповану Горлівку, а до лінії розмежування й взагалі кілометрів п'ять. Якщо іти по вулиці та просто запитувати перехожих, чи знають вони про Нью-Йорк, всі люди старшого віку відказуватимуть: «Звичайно! У мене в свідоцтві про народження так записано».

Нью-Йорк – німецька колонія, заснована, за документами, у 1892 році. Чому саме німці дали їй так назву – у місцевих краєзнавців різні версії.

«Наші місцеві краєзнавці працювали в архівах і знаходили карти ще більш ранні – середини XIX ст., де вже було позначено «Нью-Йорк», і німців ще не було, – розповідає секретар сільради Тетяна Красько. – Тому питання, звідки назва пішла, так і залишається відкритим. Загальна версія – назвали саме німці. 3 легенди також оповідалося, що у когось з них була дружина американка, і він на її честь назвав, або хтось бував в Америці, й сподобався Нью-Йорк, своє містечко хотів зробити таким же промисловим. Третя версія полягає у тому, що перші німці-меноніти (протестантська течія – ред.), називаючи свої нові місця проживання, брали одну частину материнського міста і додавали «нью». У Німеччині є місто Йорк».

Німцям дали 24 години на те, щоб вони виїхали

Яка версія найправдивіша, важко сказати, зауважує Тетяна, бо сліди історії загубилися разом із засновниками селища: «Коли розпочалася війна у 1941 році, німцям дали 24 години на те, щоб вони виїхали. Виїхали в Узбекистан і Казахстан. І засекретили одразу ж всі архіви, і їх також вивезли. Всі вони тепер десь у Петербурзі».

Щоби стерти сліди німців на Донбасі

У 1951 році, під час Холодної війни, Верховна Рада УРСР перейменувала Нью-Йорк на Новгородське. Сьогодні тут залишилася будована спадщина перших поселенців, але майже не залишилося їх самих.

Ось – магазин німецького комерсанта Аарона Тіссена:

А ось – менонітський цвинтар:

Сталін підписав указ про заборону повернення німців на 25 років. Дуже мало людей, які повернулись

«Коли війна закінчилась, Сталін підписав указ про заборону повернення німців на місця, де вони раніше жили, на наступні 25 років. І у нас, насправді, дуже мало людей, які повернулись. Куди їм було повертатись? Вони повертались, а будинки їхні уже позаймали інші люди. До нас приїжджали у 2010-2011 році їхні нащадки, й усі вони були уже з Канади», – каже Тетяна Красько.

Активісти Новгородського збирають підписи, щоб повернути історичну назву. Вважають, що Нью-Йорк приверне увагу всієї України до прифронтового селища. Ідея з’явилася в 2016 році. Тоді народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар подали законопроект про перейменування до Верховної Ради. А перейменувати без рішення місцевої влади парламент не міг – тому депутати звернулись до селищної ради.

«Ми почали думати: а чому ні? Це ж не перейменування, а повернення історичної назви», – розповідає Тетяна Красько.

Місцева активістка і шкільна вчителька Надія Гордіюк ділиться: «Ми ініціювали громадське обговорення і винесли це питання на розгляд селищної ради. І рішенням селищної ради, депутатського корпусу, був сформований запит на відновлення історичної назви селища. Але пройшло 3 роки, і ми не бачимо результату нашого кроку».

Оскільки через 3 роки нічого не змінилися, місцеві активісти самостійно почали збирати підписи для перейменування села. Надія створила групу в фейсбуці «Український Нью-Йорк на Донеччині». Там просвітлює жителів про справжню історію населеного пункту.

«Всі підприємства, які були збудовані у нашому селищі, були засновані, в основному, в населеному пункті Нью-Йорк. Новгородське успадкувало промисловий потенціал, який реально занепав і продовжує занепадати. У відновленні історичної назви ми бачимо саме ментальний поштовх, що дасть поштовх економічний. Війна колись кінчається, а для інвесторів назва Нью-Йорк значно привабливіша, ніж Новгородське. Ми це зрозуміли, коли шукали інвесторів для відновлення німецького магазину Аарона Тіссена. Мені здається, саме Нью-Йорком ми їх і зачепили», – переконана Надія.

«Ми три роки подавали на різні гранти, але нічого не виходило. В цьому році написали грантову заявку на відновлення цієї споруди і створення в ній соціального хабу «Історико-культурний центр «Нью-Йорк», щоб туди перенести те, що люди збирали з 2010 року (для краєзнавчого музею). Тобто створити культурно-просвітницький центр», – каже Тетяна Красько.

Вона припускає, що після повернення питомої історії це місце може зацікавити і німецьких туристів – адже це їхня спадщина. Зараз місцеві активісти самі знаходять нащадків депортованих та запрошують їх сюди, а одна з місцевих жительок таким чином з подивом дізналася, що є нащадком німців-менонітів.

Надія Гордіюк каже, з її оточення відсотків 90% людей підтримують відтворення назви, але в селі таких, можливо, менше. «Є певно якийсь відсоток людей, який проти. Вони пов’язують це з тим, що народилися в Новгородському, і чомусь вважають, що потрібно міняти усі документи».

Тому сільрада збирається провести громадські слухання, говорить Тетяна Красько.

«Та які кошти? – пояснює вона. – Перейменування взагалі нічого не коштує для людей. Запис вноситься, коли міняються документи. Абсолютно безкоштовно».

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