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11 квітня 2021, Київ 19:01
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Війська на кордоні: як і коли Росія може атакувати Україну?

Війська на кордоні: як і коли Росія може атакувати Україну?
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Війська на кордоні: як і коли Росія може атакувати Україну?

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Російська армія на кордоні з Україною. Танки та артилерія РФ, військові польові табори. Який план у Путіна? Як Росія може вдарити по Україні? Чим тоді відповість українська армія? Перекидання військової техніки в Криму та на Донбасі. Як виглядає тил угруповання «ДНР»? Життя під контролем бойовиків. Ексклюзивний репортаж. Російський паспорт не перешкода для виборів в Україні? Як громадянин РФ став нардепом?

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