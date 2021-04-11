Війська на кордоні: як і коли Росія може атакувати Україну?

Російська армія на кордоні з Україною. Танки та артилерія РФ, військові польові табори. Який план у Путіна? Як Росія може вдарити по Україні? Чим тоді відповість українська армія? Перекидання військової техніки в Криму та на Донбасі. Як виглядає тил угруповання «ДНР»? Життя під контролем бойовиків. Ексклюзивний репортаж. Російський паспорт не перешкода для виборів в Україні? Як громадянин РФ став нардепом?