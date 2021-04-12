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12 квітня 2021, Київ 10:20
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Чому кандидат із російським паспортом виграв на виборах в український парламент?

Чому кандидат із російським паспортом виграв на виборах в український парламент?
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Чому кандидат із російським паспортом виграв на виборах в український парламент?

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28 березня на виборах народного депутата, які пройшли на 50-му окрузі в Донецькій області, перемогу здобув мер Добропілля Андрій Аксьонов. І якщо до процесу підрахунку голосів особливих зауважень не було, то особа переможця навпаки – викликала чималий резонанс. Аксьонову закидають те, що він має російський паспорт і громадянином Росії став нібито вже після початку війни на сході України. За даними Донбас Реалії, СБУ ще до виборів зверталася до ЦВК з інформацією про подвійне громадянство мера Добропілля. Попри це, Аксьонов взяв участь у виборах і переміг. Чому ЦВК проігнорувала звернення спецслужби, а російське громадянство не стало перепоною на шляху до мандату народного депутата України?

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