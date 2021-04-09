СБУ знала про російський паспорт Аксьонова: чому кандидату дозволили перемогти на виборах?

28 березня на виборах народного депутата, які пройшли на 50-му окрузі в Донецькій області, перемогу здобув мер міста Добропілля Андрій Аксьонов. І якщо до процесу підрахунку голосів особливих зауважень не було, то особа переможця навпаки – викликала чималий резонанс. Справа в тому, що Аксьонова звинувачують в отриманні російського паспорта. Більше того, громадянином Росії він нібито став вже після початку війни на сході України.

За даними «Донбас.Реалії» СБУ ще до виборів зверталася до Центральної виборчої комісії з інформацією про подвійне громадянство мера Добропілля. Попри це, Аксьонов взяв участь у виборах і переміг. Чому ЦВК проігнорувала звернення спецслужби, а російське громадянство не стало перепоною на шляху до мандату народного депутата України?



Про російське громадянство Андрія Аксьонова вперше заговорили ще в 2017 році. Тоді народний депутат Дмитро Лубінець демонстрував заяву, написану, за його словами, особисто Аксьоновим, про отримання паспорта РФ.

«Тут зазначається код підрозділу, який це видавав і серія паспорту теж: виданий 25 червня 2014 року. Громадянин Російської Федерації пан Аксьонов на даний момент є мером міста Добропілля, Донецької області, держави Україна»​, – коментував тоді Лубінець, показуючи документ.



Тоді ж, у 2017-му журналісти «Донбас.Реалії»​ запитали у самого Аксьонова – чи є у нього російський паспорт?



«Я ж не можу коментувати плоди хворої уяви якихось людей. А якщо завтра скажуть, що у мене є вертоліт? Мені що, знову давати вам інтерв’ю і говорити, що у мене немає вертольота? Хлопці, є презумпція невинуватості. Поки не доведена провина людини, вона ні в чому не винна»​, – відповів мер Добропілля.

Вимога – не мати громадянства іншої країни не міститься у виборчому кодексі

За інформацією «Донбас.Реалії», Служба безпеки України ще 18 березня 2021 року, тобто, за 10 днів до виборів на 50 окрузі, звернулася в ЦВК з даними про російський паспорт кандидата в народні депутати Аксьонова. У Центральній виборчій комісії згодом підтвердили – лист від спецслужби дійсно отримували.



«Не спростовуємо, очевидно, що не спростовуємо. Дійсно, у нас було попередження, інформація певна, зміст її я не можу розкривати, знову ж таки, бо вона була для службового користування і я не маю таких повноважень. Але ви розумієте в чому є нюанс: нюанс полягає в тому, що ця інформація ніяк не може бути використана Центральною виборчою комісією, тому що ми не є орган реагування на факт наявності або відсутності громадянства. Вимога – не мати громадянства іншої країни не міститься у виборчому кодексі»​, – зазначив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

Кандидат повинен мати український паспорт, 5 останніх років жити на території країни, перепоною може стати судимість. А ось про наявність паспорта іншої країни в законі «Про вибори народних депутатів України» нічого не сказано, тому, вважають в ЦВК, ніяк не могли відреагувати на інформацію від СБУ.



«Що стосується виходу за межі цих критеріїв, то у Центральної виборчої комісії повноважень немає. Це має законодавець змінити закон, вписати туди необхідність перевірки наявності громадянств інших країн. Тоді ми будемо звертатись до повноважних органів, які можуть надати цю інформацію, і будемо брати її до уваги, коли будемо або реєструвати, або відмовляти в реєстрації»​, – додав Мірошниченко.

Президент України має повноваження для указу про припинення громадянства України Аксьонова у зв’язку з втратою громадянства України

За законом «Про громадянство України» якщо людина добровільно отримує паспорт іншої країни, його українське громадянство може бути припинено. В такому випадку, кандидат не зможе взяти участь у виборах. У 2017-му нардепа через це вже позбавляли паспорта. Йдеться про Андрія Артеменка, який тоді був у фракції «Радикальної партії Олега Ляшка». За даними прокуратури, окрім українського, депутат отримав також паспорт Канади.

«В даній ситуації президент України має цілком конституційні повноваження для видання указу про припинення громадянства України Аксьонова у зв’язку з втратою громадянства України, тобто фактом добровільного набуття громадянства Російської Федерації. Як тільки такий указ президента з’явиться, відразу цей указ матиме правові наслідки. У такому вигляді Центральна виборча комісія не зможе зареєструвати Аксьонова народним депутатом України, а в даному разі призначить повторні вибори у 50 окрузі»​, – пояснює ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.



У 2017-му, у випадку з Андрієм Артеменком, прокуратура через МВС надала докази про канадський паспорт депутата в Державну міграційну службу. Далі документи направили на розгляд «Комісії при президентові України з питань громадянства».

«Указу має передувати обов’язково засідання Комісії при Президентові України з питань громадянства, комісія не є самостійним органом – це є фактично дорадчий орган президента України. І ця комісія готує висновок президентові України. А самій комісії можуть подавати пропозиції різні державні органи: Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба, Міністерство закордонних справ, в тому числі і українські спецслужби можуть подавати, якщо вони отримали цю інформацію по своїх каналах»​, – веде далі Магера.

На запит «Донбасс.Реалії» в Державній міграційній службі, яка і повинна спрямовувати документи про втрату громадянства в комісію при президентові, відповіли, що у них немає інформації про російському паспорт Андрія Аксьонова.



«За результатами аналізу журналу вхідної кореспонденції ДМС України встановлено, що до ДМС України не надходило запитів Служби безпеки України стосовно належності до громадянства Російської Федерації Аксьонова Андрія Анатолійовича»​, – вказано у відповіді на журналістський запит.

Вже після виборів на п'ятдесятому окрузі голову СБУ Івана Баканова депутати у Верховній Раді запитували про скандального кандидата. Відповідь була не багатослівною.



«Аксьонов…Всі працюють з Аксьоновим – не переживайте»​, – сказав тоді Баканов.

«Ви розумієте, це людина, яка має доступ до державної таємниці, до різного роду секретності документів, яка має право працювати з ними, має (право – ред.) працювати зі стратегічними об’єктами, підприємствами і так далі. І впливати безпосередньо на рішення, починаючи від громади, військово-цивільних адміністрацій, закінчуючи парламентом. В тому числі і правоохоронними органами. Тому, це, фактично, напрямок руху до знищення держави зсередини»​, – перелічує потенційні загрози народний депутат з фракції «Голос»​ Соломія Бобровська, яка і зверталась до голови СБУ з запитанням щодо Аксьонова.



На довиборах у рідному для себе 50 окрузі Андрій Аксьонов балотувався від політичної партії «Порядок». Її лідер, народний депутат України Муса Магомедов, в минулому – генеральний директор «Авдіївського коксохімічного заводу», що входить до групи «Метінвест» українського олігарха Ріната Ахметова.

«Це політична партія, яка об'єднує людей, менеджерів групи Ахметова. Вона працюють на місцевих вугільних підприємствах. Тому, так як він йде від цієї політичної партії і його підтримують ці менеджери, ми розуміємо, що він представляє інтереси безпосередньо цієї бізнес-групи»​, – пояснює головний редактор інформаційного агентства «Вчасно» з Покровська Марія Давиденко.

То чому ж, якщо у СБУ була інформація про подвійне громадянство Аксьонова, кандидату все ж дозволили брати участь у виборах? На думку політолога Олега Саакяна, у цьому випадку йтися може про політичний розрахунок.

«Пан Аксьонов є представником певної фінансово-промислової групи. І це були вибори в одні ворота, всі прекрасно розуміли, що з високою вірогідністю саме він стає депутатом. Очевидно, цьому передували певні елітарні домовленості. Цілком вірогідно, що він мав би поповнити лаву штиків, які би голосували з владою в унісон. За інших обставин, скоріш за все, ми побачили б трішки інакші результати виборів»​, – вважає політолог.

«Для Зеленського це можливість перемовин з представниками фінансово-промислової групи, яку він представляє, можливо його голосування, можливо інших депутатів. І так само Аксьонов стає доволі слабкою качкою в лавах цієї фінансово-промислової групи і тому цілком вірогідно, що Зеленському політично вигідніше залишити його депутатом, для того, щоб мати завжди важіль впливу і можливість відібрати один з мандатів і піти на позачергові вибори по цьому округу»​, – додає Саакян.

Результати виборів народного депутата на 50 окрузі в Донецькій області мають встановити до 12 квітня. За даними ЦВК, за Андрія Аксьонова свої голоси віддали понад 65 відсотків виборців.

За законом «Про громадянство України» якщо людина добровільно отримує паспорт іншої країни, його українське громадянство може бути припинено. В такому випадку, кандидат не зможе взяти участь у виборах. У 2017-му нардепа через це вже позбавляли паспорта. Йдеться про Андрія Артеменка, який тоді був у фракції «Радикальної партії Олега Ляшка». За даними прокуратури, окрім українського, депутат отримав також паспорт Канади.