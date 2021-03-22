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22 березня 2021, Київ 16:27
Політика

Лідер Партії угорців України на зв’язок не виходить, фракція сесії не відвідує 

Пікетування активістами Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, 13 жовтня 2017 року

30 листопада СБУ провела обшуки у будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та «КМКС» – Партії угорців України у рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України. На сьогодні про перебіг справи відомо небагато: 28 грудня Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене під час обшуків у Василя Брензовича, а сам політик, за інформацією заступника голови фракції Йосипа Борто, вже був на той час закордоном.

Лідер Товариства угорської культури Закарпаття та «КМКС» Василь Брензович
Лідер Товариства угорської культури Закарпаття та «КМКС» Василь Брензович

Як повідомили Радіо Свобода у Закарпатській обласній прокуратурі, наразі у кримінальному провадженні, в рамках якого проводилися обшуки, триває досудове розслідування. «У межах цього провадження станом на сьогодні жодній особі не повідомлено про підозру. Слідство здійснюють співробітники УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, – прокоментувала Катерина Хижняк, речниця Закарпатської обласної прокуратури.

Чи було вилучено значну суму коштів при обшуках, про яку говорять джерела у правоохоронних органах, у прокуратурі не уточнюють, посилаючись на таємницю слідства. «Під час проведення санкціонованих обшуків на кількох об’єктах справді було вилучено ряд речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, – додає Катерина Хижняк. – Однак надати більш конкретну інформацію ми не можемо – це таємниця слідства. Стосовно місцезнаходження особи прокуратура не уповноважена надавати коментарі, та хочемо зауважити – зараз якихось обмежень стосовно пересування громадянина немає.

Василь Брензович у зверненні до голови Служби безпеки України раніше називав розслідування діяльності пов'язаних з ним організацій «нездоровим інтересом з боку працівників обласного Управління СБУ в Закарпатській області» та «переслідуванням керівників територіальних осередків».

Василь Брензович – за межами України, напевно в Угорщині – голова облради

Голова Закарпатської облради Олексій Петров на момент обшуків фонду і лідера КМКС закликав правоохоронців зібрати доказову базу, щоб відкинути будь-які політичні натяки на справу. Вже за тиждень – 7 грудня 2020 Олексія Петрова обрали головою облради.

«Мені відомо, що Василь Брензович є за межами території України, на території Європи, напевно Угорщини. Я знаю це через те, що він не з’являється на засіданнях у сесійній залі. Крім того, Брензович є членом профільної бюджетної комісії, але також не приходить через відсутність у країні. На жаль, він не виходить на зв’язок і в селекторному варіанті, хоча такий формат передбачено регламентом роботи облради при проведенні засідань комісії. Крім цього я вже додати нічого не зможу: чи є обвинувачення, чи вручені підозри», – коментує Олексій Петров.

Проте Брензович дає інтерв'ю і активно контактує з європейськими політиками. 12 березня Єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї у своєму Твітері повідомив, що провів онлайн-розмову з главою Товариства угорської культури Закарпаття Василем Брензовичем та народженою в Україні депутаткою Європарламенту від Угорщини Андреа Бочкор, яка за повідомленнями, має українське громадянство і живе у рідному Береговому. Йшлося про права національних меншин та дотримання їх в Україні.

HR/VP@JosepBorrellF і комісар @OliverVarhelyi у своєму листі до
@AndreaBocskor запевнив # прихильність ЄС до # прав меншин # і в тому, що вони очікують # Україна захищати права # національних меншин у тіснішій співпраці з #Hungary

Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував розмову європейського комісара Олівера Варгеї з Василем Брензовичем щодо прав угорців Закарпаття, заявивши Радіо Свобода, що правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує.

«Правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує. МЗС і Міносвіти ведуть діалог з угорськими урядовцями, надають їм вичерпні роз’яснення особливостей організації навчального процесу в Україні. Ми виступаємо проти політизації та будь-яких зловживань цією темою», – зазначив Ніколенко.

Після того, як фракція «КМКС» – Партія угорців України, протестуючи проти обшуків, у повному складі залишила першу сесію облради у грудні, депутати КМКС і надалі на сесії не приходять.

«В обласній раді на всіх ключових засіданнях і голосуваннях КМКС в абсолютній більшості всього часу відсутні. Але у профільних комісіях депутати досить активно беруть участь. У томі числі і заступник голови фракції – Йосип Борто. – У бюджетній комісії, медичній, по майну, практично у всіх комісіях вони активні. Особливо там, де розглядається важливі, доленосні для області питання», – додає голова Закарпатської облради. І запевняє, що на місцевому рівні угорсько-українські стосунки рухаються у звичному руслі.

«Якщо брати оцінку щодо рівня температури стосунків (угорсько-українських), то це відповідальність центральних органів влади, які реалізують державну політику зовнішніх економічних зносин, – МЗС, Дмитро Кулеба. Після заходів щодо фонду Егана та Брензовича, Сіярто зустрічався з Кулебою і вони офіційно оголошували позицію щодо відкриття нової сторінки у двосторонніх відносинах. Але це рівень держави, я не можу коментувати. Щодо напрямку, за який відповідаю я, у тому числі представництво Закарпатської обласної ради у двосторонніх проєктах таких інституцій як Європейське об’єднане територіальне співробітництво Тиса, то не сказав би, що у нас була десь дискомунікація, – коментує Олексій Петров. – На якийсь час завадив спілкуванню COVID-19, ми проводили селекторні наради, зустрічалися за допомогою інтернету».

На місцевому рівні продовжують українсько-угорські проєкти і планують нові

Нещодавно у Кішварді (Угорщина) відбулася зустріч Петрова із головою зборів Сабольч-Сатмар-Берегської області Оскаром Шестаком. Приїздив на зустріч Іштван Грежа, уповноважений уряду Угорщини, якому заборонено в’їзд в Україну через агітацію під час минулих місцевих виборів на Закарпатті.

За словами Олексія Петрова, питання щодо процесуальних аспектів і кримінального провадження і ходу розслідування (стосовно БФ «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Брензовича) на зустрічі не ставилися.

«Ми обговорювали питання, що стосуються розвитку двосторонніх відносин у розрізі ряду проєктів: по Тисі, сміттєпереробного заводу в Яношах, програми «РЕВІТАЛ 1» у Солотвино. Йшлося про можливості реанімування надалі фонду «Карпатський Єврорегіон», а також про участь угорської сторони у фінансування історичних об’єктів на Закарпатті – Ужгородського замок і палацу Габора Бетлена в Берегові. Угорці поінформували, що отримали підтвердження від уряду Угорщини щодо можливості резервування коштів для фінансування. Також піднімали питання вузькоколійки, – розповідає Олексій Петров.

«З точки зору подальших планових спільних дій ніякого зменшення активностей або охолодження немає. Є деякі політичні моменти щодо заборони в’їзду Грежі, запровадженої МЗС напередодні місцевих виборів, але це питання рівня МЗС. У квітні повинен закінчитися проєкт реконструкції поворотної сцени і акустичної кімнати обласного драмтеатру за фінансової підтримки угорських колег. Сподіваюсь, що питання будуть вирішені і ми побачимо їх тут безпосередньо, якщо COVID-19 і карантинна зональність це дозволять», – каже політик.

На стосунки з угорськими колегами місцевих політиків все ж може вплинути рішення українського уряду, пов’язаний рядом заборон щодо подвійного громадянства. На початку березня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства», яке передбачає аналіз законодавства щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

І розробку відповідних законопроєктів, які можуть передбачати заборону українцям з подвійним громадянством претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також бути членом політичної партії.

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    Ірина Бреза

    На Радіо Свобода працюю з 2015 року. Закінчила факультет романо-германської філології Ужгородського національного університету. У журналістиці – з 1998 року. Стажувалась у Freie Universität Berlin за програмою для журналістів, у редакції Savannah Morning News. Працювала у регіональних ЗМІ Закарпаття, всеукраїнських виданнях та інформагенціях.

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