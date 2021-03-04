Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Уряд має розробити заборони для біпатридів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства».

Кабінет міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Згідно з повідомленням Офісу президента, необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

Після цього уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали низку заборон громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи для набуття іноземного громадянства.

Серед них:

заборона претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності;

заборона мати допуск до державної таємниці;

заборона бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

заборона бути членом політичної партії.

В Офісі президента заявили, що необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на згадані позиції.

Крім того, на законодавчому рівні має бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про набуття іноземного громадянства. Для жителів окремих районів Донецької, Луганської областей та анексованого Росією Криму цей порядок буде вводитися в дію лише після відновлення територіальної цілісності України.

За подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства має бути встановлена відповідальність.