РНБО ініціює створення законопроєкту для виявлення подвійного громадянства – Данілов

Рада національної безпеки і оборони України ініціює зміни в законодавстві, які дозволять ідентифікувати громадян із подвійним громадянством, заявив секретар апарату РНБО Олексій Данілов. Про це він розповів на брифінгу 26 лютого після засідання РНБО.

За словами Данілова, питання подвійного громадянства розглядалося на засіданні.

«Ми рухаємося в напрямку цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство, але для нашої країни є певні виклики, пов’язані з тим, що, на превеликий жаль, Росія використала цей інструмент, коли в нас керівник СБУ, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадянами РФ», – сказав Данілов.

За його словами, така ситуація не є прийнятною в майбутньому. Крім того, секретар РНБО вказав на «виклики по інших країнах», хоча не назвав, про які саме держави йдеться.

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«Протягом двох місяців Кабмінет міністрів має запропонувати законопроєкт, який дозволить нам чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство. Я хотів окремо зауважити, що ті люди, які сьогодні примусово отримують громадянство на окупованих територіях Криму і на окупованих частинах Донецької і Луганської областей – ми вважаємо, що вони отримують, так би мовити, аусвайси, які дають їм можливість жити на тих територіях. Коли вони будуть звільнені, я думаю, що вони всі відмовляться від цих папірців, які їм сьогодні там надають», – додав чиновник.

На уточнюючі питання від журналістів Данілов вказав на те, що наразі, за українським законодавством, особа, яка має інше громадянство, окрім українського, повинна відмовитися від нього, якщо хоче балотуватися на виборні посади або працювати в уряді. Новий законопроєкт, за його словами, дозволить ідентифікувати всіх громадян України, які мають подвійне чи множинне громадянство.

«Йтиметься про всіх громадян України, ми про всіх гомадян України будемо мати інформацію, чи мають вони подвійне чи множинне громадянство. Що стосується ситуації, пов’язаної з тими панами, які зараз мають депутатські мандати, інші виборчі посади – в апараті РНБО ми це заздалегідь напрацьовували це питання і тому зараз, у кого таке є – я б всім радив найближчим часом позбутися іншого громадянства, щоб не наражати себе на неприємності», – заявив секретар РНБО.

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Він уточнив, що механізм реалізації такого моніторингу буде прописаний вже в самому документі, який Кабінет міністрів матиме подати до Верховної Ради.

«Має бути відповідний орган, який всі ці ситуації має моніторити і контролювати. Ми запровадимо багаторівневу систему верифікації цього питання», – зазначив Данілов.

Наразі, за його словами, невідомо, чи буде це нова установа, чи функції такого контролю отримає Державна міграційна служба чи інший наявний орган.