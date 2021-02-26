Верховний суд Британії відмовив дружині бойовика ІД у праві повернутися в країну, щоб боротися за громадянство

Верховний суд Великої Британії відхилив прохання 21-річної Шаміми Бегум про повернення в Сполучене Королівство для відновлення громадянства, зазначивши, що вона становить загрозу для національної безпеки.

Шаміма Бегум народилася у Сполученому королівстві у сім’ї вихідців з Бангладеш. У 2015 році вона разом з двома шкільними подругами втекла з Лондону до Сирії, щоб приєднатися до бойовиків «Ісламської держави». Там вона одружилася з бойовиком ісламістського угруповання.

У 2019 році міністерство внутрішніх справ Британії позбавило Бегум громадянства. Тоді вона звернулася до судової системи з проханням дозволити їй повернутися у країну, щоб оскаржити рішення про позбавлення британського паспорта.

Минулого року апеляційний суд ухвалив рішення на її користь, але 26 лютого найвища судова інстанція Британії його скасувала. Втім, суд зазначив, що Бегум може продовжити боротьбу за поновлення у громадянстві, але не на території королівства.

«Право на справедливий судовий розгляд не превалює над усіма іншими міркуваннями, такими як безпека суспільства», – заявив голова Верховного суду Роберт Рід.

Наразі Бегум перебуває у таборі для тимчасового утримання у Сирії. Відтоді як вона залишила Британію, жінка народила трьох дітей, всі вони померли.

Справа Бегум викликала дискусії у британському суспільстві. Деякі стверджували, що фактично Бегум відмовилася від права на британське громадянство, приєднавшись до екстремістського угруповання. Інші ж казали, що їй треба було дати можливість повернутися додому і постати перед судом у Британії, замість того щоб залишати без громадянства у іншій країні.