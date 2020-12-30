Кулеба: Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців

Україні потрібне подвійне громадянство, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua.

«Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців, які виїхали і розпочали нове життя в інших країнах. Якщо ми вже не можемо втримати їх географічно в Україні, давайте тоді втримаємо їх ментально та юридично у нашому українському просторі. Безумовно, не може йтися ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема. І це має бути чітко капслоком у законі прописано», – сказав Кулеба.

За його словами, мають бути серйозні фільтри для отримання подвійного громадянства.

«Але я ще раз хочу наголосити, що питання подвійного громадянства — це питання збереження української ідентичності в світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України. Якщо ми цього не зробимо, то втратимо всіх цих людей, цей потенціал», – зазначив Кулеба.

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.