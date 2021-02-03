Переселені до Криму росіяни зможуть залишитися там після деокупації – Резніков

Переселені до Криму росіяни зможуть залишитися там після деокупації, заявив віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

У відповідь на запитання про те, що київська влада планує робити з 500 тисячами російського населення, яке, за словами національного лідера кримських татар, депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва, переселили до анексованого Криму для зміни етнічного складу півострова, він сказав, що «точно не збирається порушувати чиї-небудь гуманітарні права».

«У всіх буде можливість вільно ухвалити рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть ухвалити інше рішення – повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією», – сказав міністр в інтерв’ю виданню LB.ua.

У вересні 2020 року на одному із засідань в ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав «величезною проблемою» демографічні зміни в окупованому Криму. Він переконаний, що Росія намагається витіснити з півострова все проукраїнську населення.

Керівниця підконтрольного Росії управління статистики по Криму і Севастополю Ольга Балдіна раніше повідомляла, що число жителів анексованого Криму з 2014 року зросла приблизно на 20 тисяч осіб.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.